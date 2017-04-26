Просят не спихивать тюленей в воду

В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
Первой пациенткой стала Катта (имена тюленям сотрудники дают по кличкам собак из упряжки норвежской полярной экспедиции Фритьофа Нансена), эту самочку нашли на острове Русском. У Катты был воспален глаз и прокушена ноздря. На днях, как сообщается на страничке центра в Фейсбуке, Катте прооперировали глаз – убрали спайки с роговицы. Приглашенный офтальмолог заново сформировал веко, швы снимут на будущей неделе, и, возможно, этим глазом она даже сможет видеть.
Второй пациент – пока что без имени – очень маленькая самочка, прибыла она из Хабаровского края, из Совгавани. У нее пневмония, перелом челюсти и сильное обезвоживание. Весит она всего 6 килограммов.
В центре «Тюлень» животные пройдут реабилитацию и лечение, а летом их выпустят на вольный «выпас» в открытое море.
Сотрудники центра обращаются ко всем с просьбой: «Сейчас на побережье можно встретить тюленят, родившихся этой весной или в конце февраля. Пожалуйста, не беспокойте животных. Не подходите к ним слишком близко. Очень просим не спихивать тюленят в воду!
Сообщите об обнаруженном тюлененке по телефонам 8-914-663-51-01, 8-914-706-51-64 сотрудникам реабилитационного центра «Тюлень».
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В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
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