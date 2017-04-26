«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе региона.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует один лесной пожар в Ольгинском районе на площади около 200 гектаров.

– В тушении пожара принимают участие более 50 человек, задействовано 11 единиц техники, – уточнили в ведомстве, отметив, что сюда дополнительно направлены сотрудники Приморской поисково-спасательной службы.

Всего с начала года в крае зарегистрировано 375 лесных пожаров. Кроме этого, пожарные подразделения 24 раза выезжали на тушения палов травы. За нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано 273 человека, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.