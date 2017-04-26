На городскую ярмарку – за продуктами и рассадой

Сегодня и завтра на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также предлагается большой выбор саженцев и рассады.

Напомним: ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарева.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 12 мая, с 8 до 19 часов и в субботу, 13 мая, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.