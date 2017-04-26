Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка

С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Гостями края стали преимущественно жители провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, уточнили в пресс-службе региона. По данным краевого департамента туризма, почти 1800 туристов из Поднебесной посетили торжественные мероприятия 9 Мая во Владивостоке.
Специалисты отметили, что в этом году китайские граждане впервые приняли участие в шествии Бессмертного полка во Владивостоке: делегация Хэйлунцзяна пронесла портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны, бойцов 88-й интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта.
Также гостями Приморья в эти дни стали участники российско-китайского автопробега «Победа», приуроченного к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Около 20 путешественников познакомились с основными достопримечательностями региона и 9 Мая посетили парад Победы во Владивостоке.
Напомним: по данным аналитического агентства Турстат, столица Приморья входит в топ-5 самых популярных у туристов городов России для празднования Дня Победы. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей. Владивосток в нем занимает 4-е место после Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук.
С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе региона.
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