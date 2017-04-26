Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка

С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Гостями края стали преимущественно жители провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, уточнили в пресс-службе региона. По данным краевого департамента туризма, почти 1800 туристов из Поднебесной посетили торжественные мероприятия 9 Мая во Владивостоке.

Специалисты отметили, что в этом году китайские граждане впервые приняли участие в шествии Бессмертного полка во Владивостоке: делегация Хэйлунцзяна пронесла портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны, бойцов 88-й интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта.

Также гостями Приморья в эти дни стали участники российско-китайского автопробега «Победа», приуроченного к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Около 20 путешественников познакомились с основными достопримечательностями региона и 9 Мая посетили парад Победы во Владивостоке.

Напомним: по данным аналитического агентства Турстат, столица Приморья входит в топ-5 самых популярных у туристов городов России для празднования Дня Победы. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей. Владивосток в нем занимает 4-е место после Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.