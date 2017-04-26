Дети на биоквесте моделировали инопланетную жизнь

Во владивостокском муниципальном Дворце детского творчества состоялась командная игра для школьников «Биоквест-2017». Это традиционное мероприятие, которое ежегодно проводит Малая академия морской биологии, сообщили в пресс-службе мэрии.
Главная задача игры – популяризация научных знаний по биологии и экологии и развитие навыков их применения в практических ситуациях. Кроме того, игра способствует приобретению учащимися критического мышления и умения работать в команде. В этом году биоквест был посвящен Году экологии в России. Юные горожане моделировали жизненные формы, адаптированные для других планет, знакомились с особенностями регуляции бактериальных сообществ и выясняли, отдельные популяции животных находятся в состоянии биологического прогресса или регресса.
Всего в игре приняли участие 16 команд, 78 человек – учащиеся 3–11-х классов из 12 образовательных учреждений Владивостока. Все они были награждены дипломами и сувенирами.
Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук.
С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе региона.
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