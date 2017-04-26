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Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке Фото
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13 мая виноградари встретятся в Орехово
Новости

Дети на биоквесте моделировали инопланетную жизнь

Во владивостокском муниципальном Дворце детского творчества состоялась командная игра для школьников «Биоквест-2017». Это традиционное мероприятие, которое ежегодно проводит Малая академия морской биологии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Главная задача игры – популяризация научных знаний по биологии и экологии и развитие навыков их применения в практических ситуациях. Кроме того, игра способствует приобретению учащимися критического мышления и умения работать в команде. В этом году биоквест был посвящен Году экологии в России. Юные горожане моделировали жизненные формы, адаптированные для других планет, знакомились с особенностями регуляции бактериальных сообществ и выясняли, отдельные популяции животных находятся в состоянии биологического прогресса или регресса.

Всего в игре приняли участие 16 команд, 78 человек – учащиеся 3–11-х классов из 12 образовательных учреждений Владивостока. Все они были награждены дипломами и сувенирами.

Автор : Отдел новостей «В»

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