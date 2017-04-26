Пляж станет доступным для инвалидов

Во Владивостоке в этом году будет создан пляж для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Оборудованное место появится в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сообщили в пресс-службе мэрии.
С предложением создать в городе специально оборудованную зону для купания в море людей на инвалидных колясках выступила общественная организация «Ковчег». Администрация краевого центра идею поддержала.
– Во Владивостоке делается очень многое в рамках реализации программы «Доступная среда»: проходят работы по обеспечению доступности административных зданий, устанавливаются пандусы, «говорящие» светофоры, барьерное ограждение для безопасности передвижения людей, понижаются бордюры, на социально значимых маршрутах монтируют тактильную плитку, проводятся также различные культурные и спортивные мероприятия для данной категории населения. Уверена, что пляж станет любимым местом отдыха многих горожан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, – сказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.
На создание специально оборудованного пляжа выделено 5 миллионов рублей. Специалисты смонтируют дорожку из твердого покрытия до песчаной полосы, по песку планируется сделать деревянный настил. Здесь же будут установлены деревянная терраса с кабинкой для переодевания и душ. С помощью специальной коляски и оборудованного спуска на воду люди, ограниченные в передвижении, смогут искупаться в водах Амурского залива. Также здесь планируется установить игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.
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