Пережили войну, сохранили любовь

Во Владивостоке 10 супружеских пар ветеранов войны и труда, которые в эти майские дни отмечают годовщины совместной жизни, награждены памятными знаками «Владивосток – город воинской славы». Награды ветеранам вручил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов на торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне 9 Мая в зале Дома офицеров флота собрались ветераны, военнослужащие Тихоокеанского флота, курсанты, школьники, общественность. Со словами глубокого уважения к ветеранам обратился Константин Межонов.

– День Победы действительно праздник со слезами на глазах. Народ наш выстоял в те страшные годы, но мы заплатили за это огромную цену – десятки миллионов человеческих жизней. Наш город внес огромный вклад в эту победу. Сегодня Владивосток по праву носит гордое звание «Город воинской славы, – отметил Константин Межонов. – Но война – это не только кровь и лишения, это и человеческие чувства. В том числе любовь. Сегодня мы пригласили 10 супружеских пар, мужчины и женщины трудились и воевали во время Великой Отечественной войны, в послевоенные годы создали семьи и сохранили любовь и верность на долгие годы.

Так, Лариса Васильевна и Петр Гаврилович Павликовы зарегистрировали свой семейный союз 69 лет назад. Во время войны Лариса Васильевна преподавала в ремесленном училище. Петр Гаврилович был призван на Тихоокеанский флот в 1944 году. Великую Победу встречал в Москве. Вся его жизнь связана с морем.

Нина Егоровна и Иван Кондратьевич Чераневы отмечают 67-летие совместной жизни. В годы Великой Отечественной войны Нина Егоровна трудилась в одном из колхозов, а Иван Кондратьевич воевал на 1-м Белорусском фронте под командованием маршала Жукова. Фронтовой путь Ивана Черанева пролегал через Латвию, Польшу. Победу встретил в Германии.

67-ю годовщину создания семьи празднуют и супруги Моисеенко. Раиса Федоровна в страшное лихолетье работала на железной дороге. Николай Павлович в составе отряда особого назначения осуществлял подвоз снарядов к кораблям.

68 лет назад семью создали Мария Яковлевна и Василий Яковлевич Журавлевы. В военные годы Мария Яковлевна трудилась в совхозе, а Василий Яковлевич – на военном заводе в Рязани.

Также присутствующих поздравили командующий Краснознаменным Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, представители краевой власти, депутаты города и региона.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.