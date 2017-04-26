Фристайл-слалом под мостом поцелуев

Долгожданное событие для всех любителей роликовых коньков – открытие роллер-сезона – состоится завтра, 13 мая, во Владивостоке.

Городской спортивный праздник будет проходить на набережной Цесаревича, в районе «моста для поцелуев». Организатором события выступили роллер-школа и клуб Family при поддержке администрации Владивостока.

В программе выступления роллер-спортсменов в дисциплине фристайл слалом, шоу экстремальных прыжков. Дети смогут поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах, сделать аквагрим, сообщили подробности в пресс-службе мэрии.

Кульминацией праздника станут костюмированный заезд по набережной Цесаревича и танцевальный флешмоб. Для этого участникам необходимо подготовить яркие костюмы и аксессуары. По завершении флешмоба будет проведен конкурс на самый яркий образ и костюм с приятными подарками от организаторов и партнеров праздника.

На мероприятие приглашаются все желающие, начало в 15.00. Вход на мероприятие свободный. Необходимо иметь при себе комплект защиты и шлем.