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Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади

Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук.

Сейчас в нацпарке «Земля леопарда» обитает около 70 леопардов, регулярно фиксируются новые взрослые особи и котята. И сегодня именно «квартирный вопрос» в местных лесах актуален как никогда. Ареал пятнистых хищников значительно ограничен Японским морем на юге и практически непреодолимым устьем реки Раздольной на востоке. Открыт лишь путь на запад, в Китай. А на территории нацпарка существенно увеличить численность редких кошек уже невозможно. Поэтому в настоящее время специалисты приступили к рассмотрению разных вариантов возвращения леопарда в леса не только юго-запада, но и всего юга Приморья.

Основным препятствием на пути краснокнижных хищников является федеральная трасса А370 «Уссури» (Владивосток – Хабаровск). Предполагается, что дорогу в будущее редким кошкам откроют экодуки – специальные «зеленые» переходы над шоссе, которые позволят диким животным безопасно переходить созданное человеком препятствие, снизить вероятность их появления на самой трассе. Такие мосты помогут леопардам заселять новые для них территории, например в Уссурийском заповеднике, будут способствовать сохранению целостности популяции амурского тигра.

Второй метод, который может быть использован в комбинации с возведением экодуков, – создание дополнительной популяции дальневосточного леопарда, то есть реинтродукция. По оценкам специалистов, для реализации этой задачи могли бы подойти леса Уссурийского заповедника или южные склоны Сихотэ-Алиня – Лазовский заповедник, сообщили в пресс-службе нацпарка. 

Автор : Отдел новостей «В»

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