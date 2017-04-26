Чисто там, где убирают. За собой

Более полутонны мусора, оставленного отдыхающими на побережье, собрали горожане

Совместная акция сотрудников администрации города и студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, в которой приняли участие 60 человек, состоялась в районе железнодорожной станции Вторая Речка приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Район ж/д станции на Второй Речке – одно из любимых мест отдыха владивостокцев и гостей города в теплое время года. Но далеко не все отдыхающие проявляют сознательность и убирают остатки пиршеств и мусор за собой. Из-за лени и бескультурия отдельных граждан территория быстро захламляется, и привести ее в порядок вызвались сотрудники мэрии и молодежь приморской столицы.

Участники субботника за несколько часов собрали более полутонны скопившегося мусора: пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов питания, пенопласт, алюминий, пустые пачки сигарет, батарейки. Собранный в мешки хлам отправлен на дальнейшую переработку в МУПВ «Спецзавод № 1».

Акция чистоты в районе станции Вторая Речка является одним из мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014–2019 годы.

Напомним: в приморской столице ведутся работы в рамках двухмесячника чистоты, который был объявлен в начале апреля. В городе приводят в надлежащее состояние дороги и обочины, ремонтируют и окрашивают леера, очищают газоны и откосы. Идет обрезка деревьев и кустарников, высадка новых зеленых насаждений, покраска опор наружного освещения, удаление самовольно размещенных листовок и надписей.