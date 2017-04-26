Яйцо с сюрпризом… Неприятным

Около ста тысяч опасных для здоровья куриных яиц изъято из торгового оборота во Владивостоке и помещено на изолированное хранение.
На территории крупного промышленного предприятия, расположенного на ул. Снеговой, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили цех по фасовке просроченного куриного яйца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одном из помещений находилось 96 тысяч штук яиц, поступивших во Владивосток из Иркутской области с птицефабрики Окинской, и 2 тысячи штук яиц Инской птицефабрики из Кемерово. Срок годности на партию в 96 тысяч яиц истек в середине апреля, на остальные – в конце прошлого месяца. Ветеринарные сопроводительные документы на обнаруженную продукцию отсутствовали.
Показательно, что на 28 коробках с окинским яйцом поверх старой маркировки уже были наклеены новые этикетки со свежей датой сортировки. В коробках находились упакованные в полиэтилен ячейки с яйцом по 30 штук в каждой, на которых также стояла новая дата сортировки. По словам находившегося в цеху оператора-фактуровщика, отпускная стоимость яйца составляла 55 рублей за десяток.
В настоящее время небезопасная для здоровья продукция помещена на изолированное хранение. Она в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована на корм скоту.
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