Фастфуд раскинул сети в восточном направлении

Рестораны быстрого питания привлекают клиентов, но не спешат дружить с местными фермерами

Рынок фастфуда хоть и существует во Владивостоке давно, но развиваться активными темпами стал совсем недавно. Все потому, что приморская столица стала интересна крупным сетям предприятий быстрого питания.

Во Владивостоке первопроходцем из числа крупных международных сетей быстрого питания стал Burger King. Года два назад к нам пришел Hesburger. Вслед за ними региональный рынок решилась освоить еще одна известная международная сеть – KFC. Совсем недавно в краевом центре открылись кафе быстрого питания под этим брендом.

По заверению президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа Иванищева, приход международных сетей во многом поспособствовал тому, что сегодня качество еды и уровень обслуживания в заведениях быстрого питания во Владивостоке соответствует международному уровню. И теперь в краевом центре гамбургер из фастфуда ничем не отличается от собрата из общепита любого европейского или американского города.

– Три года подряд мы открываем по 100 ресторанов в год в разных регионах РФ, – объясняет директор по операционной деятельности KFC в России и СНГ Ольга Елисеева. – По темпам роста рынка, по объему выручки, по числу открывающихся торговых точек Россия является законодателем мирового рынка и отстает только от Китая.

Едим, как москвичи

По мнению экспертов, у фастфуда и стритфуда хорошие перспективы во Владивостоке, как и во всем мире. К тому же приезжающие в краевой центр туристы в первую очередь идут обедать в уже знакомые им сети кофеен и ресторанов.

– Во Владивостоке наблюдается большой спрос на качественный фастфуд, – уверяет Ольга Елисеева. – Это видно и по наполняемости среднего чека, и по количеству блюд, которое приходится на клиента общепита. Порядка четырех-пяти наименований в одном чеке – это очень хороший показатель не только для приморской столицы, но и для Москвы.

В целом фастфуд во Владивостоке и до KFC развивался неплохо. Но заход любого сильного конкурента заставляет мобилизоваться тех, кто уже работает, анализировать ошибки, чтобы стать еще лучше.

А предприятиям фастфуда в нашем регионе еще есть над чем трудиться и куда стремиться. Странно, но во Владивостоке, одном из самых автомобилизированных городов страны, не могут наладить систему драйв-тру (drive-thru). Это когда, не выходя из своего авто, можно сделать заказ и через пару минут получить готовый набор блюд. Между тем во многих странах именно специализированные рестораны, в которых можно купить еду, не выходя из машины, пользуются наибольшим спросом. Здесь важна скорость: персонал должен успеть собрать заказ за время, пока клиент двигается от окна приема заказа до точки выдачи. Такие кафе в час обслуживают чуть больше ста машин. В России подобный формат практикуют только Макдональдс и KFC, однако первый до сих пор не зашел на приморский рынок, а второй только начинает налаживать работу в этом направлении.

Еще один узкий момент – доставка. Как сообщают представители KFC, наладить оперативную доставку еды во Владивостоке в связи с плотным трафиком движения на дорогах не получается. Приморская столица – не единственный город, где не удается запустить этот вид услуги. Быструю доставку фастфуда не получилось организовать и в Москве.

Приморские куры на фастфуд не годятся

Интересно, что рестораторы, только планирующие открыть бизнес во Владивостоке, жалуются на ограниченный выбор подходящих площадок для кафе.

Однако владельцы уже существующих предприятий быстрого питания уверяют, что это совсем не та причина, которая способна задержать активное развитие общепита. Другое дело, что приморские фермеры не готовы обеспечивать масштабные аппетиты фастфуда сырьем нужной кондиции и в требуемом количестве.

На торжествах по случаю открытия KFC в приморской столице краевые чиновники выразили надежду, что заход мирового фастфудного бренда даст толчок развитию местных сельхозпроизводств. Однако сами представители общепита смотрят на возможность работать с приморским сырьем скептически.

– Продукция должна поставляться бесперебойно, стабильного качества и в оговоренном объеме, – подчеркивает Ольга Елисеева. – Все ингредиенты должны обладать особыми характеристиками. Не может быть такого, что сегодня мы готовим из тощей курицы, а завтра – из более упитанной. Поэтому работаем с годами проверенными поставщиками – вынуждены везти сырье из Москвы, Новосибирска и Тюмени. Несмотря на транспортные расходы, это проще и дешевле, чем покупать ту же курицу у приморских производителей.

И все же представители сети ресторанов быстрого питания не стали отрицать, что работают над поиском местного поставщика продукции. Однако, прежде чем заключить договор с тем или иным производителем, предполагаемому партнеру придется пройти серьезную проверку и оценку пищевой безопасности.

Сами фермеры, хоть они и надеются наладить поставки ресторанам быстрого питания, особенно не обольщаются.

– Мы производим высококачественную продукцию, которую по достоинству оценили наши постоянные клиенты, – уверяет председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» Виктор Мищенко. – Однако поставлять объемы, нужные ресторанам быстрого питания, мы не можем, хотя необходимые технологии и породы для разведения у приморцев есть. Но, чтобы удовлетворить масштабные запросы фастфуда, необходимо перевести хозяйства практически на промышленные рельсы. Для этого нужны финансовые вливания в объеме, непосильном для предприятий регионального уровня. Инвестором могли бы быть сами международные сети фастфуда. Но свой интерес к нам они пока не выказывают.

– У меня есть подготовленный бизнес-проект по работе с ресторанами быстрого питания, – уверяет глава крестьянского хозяйства Владимир Курбатов, выращивающий, по его словам, около 10 тыс. тонн мяса птицы в год. – При заинтересованности владельцев фастфуда вполне возможно увеличить объемы производства, обеспечив при этом их параметры к сырью. Нам это по силам. Мы уже используем новейшие технологии выращивания птицы, применяем разделку машинным способом, вакуумную упаковку. Однако увеличение объемов выпуска требует немалых вложений: это оборудование, помещения, рабочие и специалисты… Это огромные средства, и взять их негде.

О нестыковке желаний приморских аграриев и запросов фастфудовцев говорит и Роман Иванищев. По его словам, понятия «фермер» и «пищевое производство» несовместимы.

– Фастфуд – высокотехнологичное производство, которое по большей части работает на полуфабрикатах высокой степени готовности. Ресторанам быстрого питания проще и дешевле работать с проверенными фабриками, которые обрабатывают и пакуют продукцию под них. Шанс сотрудничать с ресторанами фастфуда имеют только самые крупные производственные компании из аграрного сектора, – уверяет президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров.

Найдут ли международные сети общий язык с приморскими фермерами, покажет время.