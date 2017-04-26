Царицу полей записали в стратеги

Приморские аграрии активно засеивают поля стратегически важными культурами – кукурузой и соей.
Как сообщили в пресс-службе края, на сегодня посеяно 19800 га кукурузы – 60 % от плана и почти в два раза больше уровня прошлого год. Также на полях региона уже посеяно более 6,5 тысячи га сои и 500 га риса.
Отмечается, что за последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14 %. На сегодняшний день регион почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах, заверили в пресс-службе края.
Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук.
С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе региона.
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