Царицу полей записали в стратеги

Приморские аграрии активно засеивают поля стратегически важными культурами – кукурузой и соей.

Как сообщили в пресс-службе края, на сегодня посеяно 19800 га кукурузы – 60 % от плана и почти в два раза больше уровня прошлого год. Также на полях региона уже посеяно более 6,5 тысячи га сои и 500 га риса.

Отмечается, что за последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14 %. На сегодняшний день регион почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах, заверили в пресс-службе края.