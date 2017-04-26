Кто с мечом к нам придет, тот и Артур

Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны кинотеатров выходит исторический боевик «Меч короля Артура», в котором из центральной фигуры английского фольклора сначала сделают дворового хулигана, чтобы затем вернуть присущее регалиям благородство. Следом еще две премьеры: комедия «Доспехи бога: В поисках сокровищ» с Джеки Чаном и отечественная лента «Большой».

«Меч короля Артура» (16+)

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется – влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Новый фильм от режиссера Гая Риччи не претендует на историческую достоверность, что ненаказуемо, учитывая легендарность самой истории о короле Артуре, рыцарях круглого стола, волшебном мече и прочем английском историческом фольклоре. Претендует лента как минимум на то, чтобы стать зрелищным и стильным боевиком. Гай Риччи уже осовременил «Шерлока Холмса», превратив почетного лондонского сыщика в героя боевика. И получилось интересно. На этот раз в режиссерском прицеле фигура более серьезная, но столь же богатая на переосмысление. Также в плюсы фильма можно записать присутствие актера Джуда Лоу в качестве главного злодея.

«Доспехи бога: В поисках сокровищ» (12+)

Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.

Джеку вместе с командой предстоит проявить умение, смекалку и завоевать сердце принцессы.

Данный фильм не имеет никакого отношения к легендарной франшизе. За присказку «Доспехи бога» надо благодарить российских прокатчиков. Тем не менее старый добрый Джеки Чан прекрасно смотрится в роли героя приключенческой ленты. Костюмчик сидит так, что никаких доспехов не надо.

«Большой» (12+)

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает счастливый билет: ее замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся, алмазу требуется огранка. И путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет – это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть большая мечта.