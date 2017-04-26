Приставы вооружились «Дорожным приставом»

В Приморье судебные приставы разыскивают должников и их имущество с помощью комплекса «Дорожный пристав».

В ходе дежурства на одной из оживленных дорог в районе Второй Речки во Владивостоке работники межрайонного отдела судебных приставов выявили два автомобиля, находящихся в розыске в рамках возбужденных в отношении собственников транспортных средств исполнительных производств. Задолженность одного из автовладельцев составила 400 тысяч рублей, другого – более 600 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого УФССП РФ, узнав о намерении судебного пристава арестовать автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска с последующим его изъятием, владелец-должник в течение часа нашел возможность выплатить долг в пользу государства в размере 400 тысяч рублей.

Другая машина марки Daihatsu Boon все же была отправлена на специализированную стоянку для хранения арестованных транспортных средств. В отношении собственницы автомобиля возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Если должник не исполнит требования исполнительных документов в течение 10 дней, то иномарка будет передана на реализацию.

В общей сложности за один рейд с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» судебные приставы арестовали четыре машины.