На фоне дерева снимается семейство

Многочисленное тигриное семейство обитает на побережье в районе бухты Петрова, сообщила пресс-служба Лазовского заповедника. Фотокамеры, установленные научными сотрудниками, зафиксировали, как прогуливается по тайге вся семейка: четверо тигрят, мамаша – тигрица Марина и папаша – тигр Петрович.

Еще прошлой весной специалисты заметили, что у тигрицы Марины в выводке четверо тигрят, что является довольно редким случаем. Эта самка обитает на прибрежной территории заповедника и отмечается на фотоловушках уже около девяти лет. Во время зимнего мониторинга учетчики отмечали следы тигрицы и четверых ее детенышей, а рядом шли следы взрослого самца – отца семейства. И вот теперь свежие снимки с фотоловушек показали: все тигрята живы-здоровы и заметно подросли. Фотокамеры также зафиксировали, что и тигр-папа тоже находится рядом.

– Раньше считалось, что самцы не принимают участия в воспитании потомства и бросают самку сразу после рождения выводка, – рассказал директор объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир Арамилев. – Но с появлением фотоловушек мы зафиксировали: тигры-отцы общаются со своим семейством через запаховые метки и при визуальном контакте. И тигрята тоже знают своего отца, они реагируют на метки, которые оставляет их папа-тигр на деревьях. Мы наблюдали, как маленькие хищники возбужденно «читали» послание от своего отца.