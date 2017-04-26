Курсанты встали на вахту. У Вечного огня

Во Владивостоке у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» стартовала «Вахта памяти», посвященная 72-летию Великой Победы. Студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле, тем самых отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину.

В течение месяца девушки и юноши тренировали строевой шаг и репетировали церемонию смены караула, сообщили в пресс-службе мэрии.

– В патриотической акции принимают участие курсанты восьми учебных заведений краевой столицы. Власти Владивостока уже третий год инициируют и проводят «Вахту памяти». На предложение принять участие в ней откликнулись все: и курсанты, и руководство учебных заведений города, – рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

«Вахту памяти» курсанты в парадной форме будут нести с 5 по 7 мая около Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» с 12 до 18 часов.