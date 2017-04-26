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Кедров стало больше на 15 тысяч

Более 120 волонтеров приехали в минувшие выходные в национальный парк «Земля леопарда», чтобы отметить День кедра и сделать свой бесценный вклад в дело сохранения самой редкой крупной кошки планеты – дальневосточного леопарда.

Как сообщила пресс-служба нацпарка, волонтеры высаживали саженцы кедра, ведь хвойно-широколиственные леса служат и домом, и основной кормовой базой для множества диких животных. День кедра отмечается в регионе с 2011 года, и за это время на «Земле леопарда» появилось множество участков с молодыми кедрами, будущую роль которых в местной экосистеме сложно переоценить. Чтобы посадить деревья, в Хасанский район приехали добровольцы из Владивостока, Уссурийска, Михайловки…

– Я участвую в Дне кедра уже в седьмой раз, с первого года его проведения. Этот праздник стал доброй традицией для меня и моих друзей, – рассказывает волонтер Ирина Удод. – Здорово, что любой желающий может принять участие и внести свой вклад в восстановление леса в нашем крае.

В этот раз добровольцы высадили почти 15 тысяч двухлетних саженцев кедра корейского. Теперь большую работу предстоит проделать лесохозяйственной службе «Земли леопарда». Государственные инспекторы займутся агроуходом за посадками. Со временем маленькие кедры вырастут в полноценный лес и в подходящих условиях будут плодоносить и смогут прокормить целые поколения диких животных.

Автор : Отдел новостей «В»

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