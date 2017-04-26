Чуток лишнего нарыбачили…

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Рыбалка – дело азартное, когда рыба идет, не заметишь, как наловишь больше, чем разрешено. Так или примерно так объяснял наличие на борту своего траулера более двух тонн излишков морепродуктов капитан вернувшегося из Охотоморской экспедиции БМРТ.

Свыше тонны икры минтая, почти центнер молок минтая, 140 килограммов копченой сельди, потрошеная кета, филе палтуса и трески обнаружили пограничники при досмотре траулера. Улов не был снабжен необходимыми документами, подтверждающими законность происхождения морепродуктов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Часть продукции отправлена на промышленные пробы, на остальной груз наложен арест. В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство.

Автор : Отдел новостей «В»

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