Свыше тонны икры минтая, почти центнер молок минтая, 140 килограммов копченой сельди, потрошеная кета, филе палтуса и трески обнаружили пограничники при досмотре траулера. Улов не был снабжен необходимыми документами, подтверждающими законность происхождения морепродуктов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Часть продукции отправлена на промышленные пробы, на остальной груз наложен арест. В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство.
Чуток лишнего нарыбачили…
Автор : Отдел новостей «В»
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