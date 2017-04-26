Вот она какая – «совесть мира»

Несколько дней назад парился с друзьями в бане. Под квасок и чаек (все были за рулем) разговорились. Как водится, о политике.

Началось с неожиданного. Один приятель заявил, что не Гитлер придумал концлагеря. Их впервые создали британцы во время Второй англо-бурской войны 1899–1902 годов, когда за колючей проволокой погибли десятки тысяч детей, женщин и стариков – родственников буров-партизан.

Другой товарищ возразил: «Первыми концлагерями были резервации для североамериканских индейцев. И в них за сотню лет американцы уничтожили 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешней территории США».

«Зато именно немцы в Первой мировой войне применили отравляющие вещества», – не унимался мой друг.

Пришлось и мне ему возразить: «В 1854 году в Крымской войне англо-французская эскадра впервые применила снаряды с химической начинкой при обстреле мирного населения невооруженной Одессы.

Но именно янки довели до «совершенства» химическое оружие в военных преступлениях против человечества в Индокитае с 1961-го по 1971 год. На головы вьетнамцев вылили 72 млн литров Agent Orange, включающего в себя смертоносный диоксин, из-за чего до 4,8 млн человек умерли или стали инвалидами. Компенсации же получили только солдаты оккупационных сил из США, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, случайно попавшие под собственные химические атаки.

Стали мы сообща думать, что же позитивного сделали Соединенные Штаты в военном плане. Ведь вся история Америки сплошь усыпана вооруженными нападениями на беззащитные или нейтральные страны, организацией заговоров и цветных революций.

И никто из нас не рискнул назвать участие США в Первой и Второй мировых войнах как положительный пример.

Во-первых, потому что в боевые действия против имперской и гитлеровской Германии Штаты вступали лишь в конце каждой войны, когда происходил перелом на фронтах, а далее начиналось распределение контрибуции между победителями.

Во-вторых, США здорово наживались на этих войнах, продавая обеим воюющим сторонам оружие и боеприпасы.

Недавно постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «США служат для всего мира совестью». Странное у нее понимание совести…