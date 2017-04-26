Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы.
День Победы навсегда остается для каждого из нас высоким символом истинного патриотизма, данью светлой памяти и глубокого уважения к тем, кто отстоял свободу, независимость и будущее нашей великой страны.
Наши ветераны прошли суровые испытания военных лет, выстояли и победили. Они показали всему миру мощь и силу нашей Родины.
Такую страну, как наша, не сломить никому и никогда.
Мы не просто гордимся Великой Победой, это огромная честь для нас – быть ее наследниками.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.
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