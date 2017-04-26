Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!

Новостная лента
Май, 05 пятница
08:27
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
08:27
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
08:27
Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
08:15
Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 8 мая во Владивостоке
07:04
Почти 9 тысяч мужчин из Приморья уехали на заработки за границу
06:40
Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова
05:01
В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб
04:03
5 мая сотрудники администрации Владивостока и студенты наведут порядок в районе ж/д станции «Вторая Речка»
03:09
Ольга Рапунцель собирается стать ведущей «Дома-2»
02:18
В скором времени людям не понадобится секс для размножения, - ученые
01:02
Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам
00:09
Во Владивостоке проходит праздничная акция «Улица героев»
Май, 04 четверг
23:26
Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке
22:28
День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсили город в преддверии 9 Мая
21:34
Пилот из Владивостока Екатерина Седых примет участие в гонке РДС-Запад
21:02
За месяц в Приморье от отравлений умерло 17 человек - в основном от спирта и угарного газа
20:29
И.о главы Владивостока Константин Межонов поздравил председателя Совета почетных граждан с юбилеем
19:23
"Вахта памяти" стартует во Владивостоке завтра, 5 мая
18:07
На дорогах Владивостока устанавливают новые решётки и люки Фото
17:52
Во Владивостоке изъято около 100 тысяч опасных яиц
17:39
Излюбленные места жителями Владивостока будут благоустроены в 2017 году
17:36
Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы
17:27
В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
17:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
17:04
Приморская авиация нанесла по десанту противника ракетный удар
16:51
Владивостокский должник за час оплатил задолженность, чтобы не лишится своего «Крузака»
16:38
В пятницу во Владивостоке ожидается туман и морось
16:28
Во Владивостоке задержали ЛГБТ-активистов
16:25
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
16:20
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
16:08
Дневник девушки: Новая жизнь набирает обороты Эксклюзив
15:59
Наркосбытчик, прятавшийся в Германии, осужден в Приморье
15:42
Третий самолет в Приморье получил имя
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

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Новости

Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы.

День Победы навсегда остается для каждого из нас высоким символом истинного патриотизма, данью светлой памяти и глубокого уважения к тем, кто отстоял свободу, независимость и будущее нашей великой страны.

Наши ветераны прошли суровые испытания военных лет, выстояли и победили. Они показали всему миру мощь и силу нашей Родины.

Такую страну, как наша, не сломить никому и никогда.

Мы не просто гордимся Великой Победой, это огромная честь для нас – быть ее наследниками.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

С Днем Победы!

Администрация города Владивостока

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В этом номере:
К параду готовы!
К параду готовы!

Армия и флот пройдут перед теми, кому мы обязаны Великой Победой

Узником фашизма стал в шесть лет
Узником фашизма стал в шесть лет

Для жителя Владивостока Анатолия Криворучко Великая Отечественная война наступила буквально в первый же день, 22 июня 1941 года. И было ему в ту пору всего шесть лет.

Городской транспорт украсили символом Победы

В канун 9 Мая на линию во Владивостоке вышел праздничный троллейбус, украшенный атрибутикой и символами Победы.

Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

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