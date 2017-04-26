Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

В этот день мы вспоминаем героические и трагические события Великой Отечественной войны, тех, кто отважно сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы, скорбим о тех, кто не дожил до Великой Победы. Неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией внесли жители Владивостока. Признанием их стойкости и героизма, проявленных в борьбе за свободу и независимость Отечества, стало присвоение Владивостоку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Мы гордимся поколением победителей: фронтовиками и тружениками тыла, совершившими подвиг, который сохранится в памяти людей как пример величайшего мужества, силы духа, верности долгу и преданности Отечеству.

Пусть День Победы способствует сплочению всех россиян и придает нам новые силы в стремлении сделать наше государство процветающим.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного и чистого неба над головой!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока