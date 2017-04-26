Стихи о войне прозвучат на радио

Выступления конкурсантов газеты «Владивосток» горожане смогут послушать на радио «Лемма». Дети будут читать стихи о войне.

Напомним: в связи с годовщиной Победы газета «Владивосток» и РИА VladNews проводят патриотический конкурс чтецов «Спасибо за Победу», в котором дети в возрасте от 5 до 16 лет читают стихи о войне. Конкурс проходит в два тура. Первый этап состоялся в преддверии майских праздников – в течение двух дней жюри из журналистов, педагогов сценической речи оценивало выступающих.

Финалисты выступят 6 мая в актовом зале Приморской краевой библиотеки имени Горького. Второй тур начнется в 12 часов.

А с 5 по 9 мая стихи в исполнении участников нашего конкурса будут звучать в эфире радио «Лемма».