Росгвардия отдает честь ветерану

Сотрудники вневедомственной охраны Владивостока накануне Дня Победы встретились с участницей Великой Отечественной войны Клавдией Рычаговой.

В 17 лет она ушла добровольцем на фронт, воевала зенитчицей, была ранена. На счету ее батареи – сбитые бомбардировщики «Юнкерс», истребители «Фокке-Вульф» и «Мессершмидт». В 1942 году Клавдия Александровна участвовала в битве под Сталинградом, а Победу встретила в Румынии.

После войны молодая женщина приехала во Владивосток, в 1953 году пришла на службу во вневедомственную охрану дежурной пульта централизованного наблюдения. Здесь Клавдия Александровна проработала до пенсии.

Активная и любознательная, она всегда участвовала в общественной работе, была депутатом трех созывов. Награждена орденом Отечественной войны и медалями.

Клавдия Александровна вспомнила военные годы, работу во вневедомственной охране и тепло поблагодарила гостей за поздравление и внимание.