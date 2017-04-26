Городской транспорт украсили символом Победы

В канун 9 Мая на линию во Владивостоке вышел праздничный троллейбус, украшенный атрибутикой и символами Победы.

– Подобным образом мы поздравляем наших пассажиров с 9 Мая ежегодно, – отметила Галина Соболева, водитель-наставник ОАО «Электротранспорт Владивостока». – Хочется, чтобы горожанам и гостям города у нас было не только комфортно, но и радостно.

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца. Сегодня, 5 мая, на линию выйдет и праздничный трамвай.

В пресс-службе мэрии напомнили: 9 Мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением в центре города военного парада, шествия Бессмертного полка и праздничных мероприятий. Схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваем и фуникулера) останется без изменений.