Городской транспорт украсили символом Победы

В канун 9 Мая на линию во Владивостоке вышел праздничный троллейбус, украшенный атрибутикой и символами Победы.
– Подобным образом мы поздравляем наших пассажиров с 9 Мая ежегодно, – отметила Галина Соболева, водитель-наставник ОАО «Электротранспорт Владивостока». – Хочется, чтобы горожанам и гостям города у нас было не только комфортно, но и радостно.
Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца. Сегодня, 5 мая, на линию выйдет и праздничный трамвай.
В пресс-службе мэрии напомнили: 9 Мая во Владивостоке будет изменена схема движения автобусов. Это связано с проведением в центре города военного парада, шествия Бессмертного полка и праздничных мероприятий. Схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваем и фуникулера) останется без изменений.
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