Тюльпаны и форзиции открыли сезон цветения

Во Владивостоке зацвели тюльпаны. Первые цветы уже распустились на городских клумбах в районе остановок общественного транспорта «Фабрика «Заря», «Молодежная», на улицах Светланской, Фонтанной, Русской, проспекте 100 лет Владивостоку и других.

Помимо тюльпанов во Владивостоке сейчас цветет форзиция. Полюбоваться ею можно в скверах им. Суханова и Городов-побратимов, Адмиральском сквере, на проспекте 100 лет Владивостоку (в районе транспортной развязки около стадиона «Строитель», остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря») и во многих других местах.

В ближайшее время городские озеленители приступят к высадке на клумбы однолетних цветов. Традиционно летом в городе распустятся виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы различной палитры, сообщили в пресс-службе Владивостока.