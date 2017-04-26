«Русалочки» покажут класс в школьном бассейне

В бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) с 6 по 8 мая состоится турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Мероприятие пройдет при поддержке администрации краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций приморской столицы. Выступления будут представлены следующими программами: соло – одна спортсменка, дуэт – две спортсменки, группа – восемь спортсменок, комби – десять спортсменок.

Победители соревнований будут награждены медалями и грамотами от администрации Владивостока.