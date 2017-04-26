На олимпиаде по вьетнамскому и русскому языкам читали стихи и пели песни

Подведены итоги традиционной олимпиады по вьетнамскому (для российских студентов, изучающих вьетнамский) и русскому языкам (для вьетнамских студентов, изучающих русский). Она ежегодно проводится в ДВФУ Вьетнамским культурно-образовательным центром Восточного института – Школы региональных и международных исследований при поддержке администрации Владивостока.

На этот раз олимпиада стала юбилейной. Она проводилась в 15-й раз и была посвящена 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 42-й годовщине освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, отметили в пресс-службе мэрии.

По условиям олимпиады ее российские участники должны были написать эссе на вьетнамском языке на одну из девяти предложенных организаторами тем, а вьетнамские участники – на русском. Как сообщил председатель жюри конкурса директор Вьетнамского культурно-образовательного центра, председатель Приморского отделения российско-вьетнамской дружбы Александр Соколовский, в нынешней олимпиаде приняло участие рекордное количество российских и вьетнамских студентов – 41 человек.

В числе предложенных тем для эссе были «Стратегическое партнерство России и Вьетнама», «Альтернативная энергетика Вьетнама», «Система образования во Вьетнаме», «Полет первой женщины в космос (к 55-летию полета Валентины Терешковой)» «Памятники мирового наследия Вьетнама» и другие. Кроме их презентации авторы состязались также в творческом конкурсе. Они читали стихи, пели песни, исполняли музыкальные произведения.

Олимпиада прошла с большим успехом и собрала множество зрителей. Всем ее победителям были вручены денежные премии, сертификаты и памятные подарки.

Мероприятие посетил и выступил с приветственным словом генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинь.