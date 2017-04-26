На дорогах города устанавливают новые решетки и люки

В приморской столице специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» продолжают устанавливать новые люки и решетки системы ливневой канализации, проводить работы по ремонту и прочистке инженерных коммуникаций во всех районах города.

По информации пресс-службы мэрии, только за минувшую неделю на дорогах приморской столицы было установлено 32 новые решетки и несколько полимерных люков. Работы проводятся в тех местах, где элементы инженерных коммуникаций пришли в негодность или были украдены.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, новые решетки и люки установлены на улицах Шилкинской, 6, Русской, 88, Стрелочной, 4а, Светланской, 56, Океанском проспекте, 5, Стрелковой, 22, Снеговой, 26, Невельского, 15, Набережной, 7, Адм. Макарова, 35, Котельникова, 16, Космонавтов, 9, Калинина, 11, 43, 230, Баляева, 21 и проспекте 100 лет Владивостоку, 54. Кроме этого, специалисты провели очистку коллекторов, лотков и дождеприемников на ул. Невельского, Светланской и в районе мыса Голдобина.