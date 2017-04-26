«Амазонки» вернулись с золотом

На минувшей неделе в Дзержинске в рамках XXII мемориала памяти чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова прошло первенство России по самбо среди студентов. В соревнованиях приняли участие около 200 студентов в составе 34 команд вузов страны.

Честь Владивостока отстаивали спортсменки из ДВФУ и ВГУЭС – все воспитанницы владивостокского муниципального центра спортивной подготовки «Амазонка». По итогам чемпионата наши самбистки завоевали первое командное место и привезли кубок чемпионата России по самбо среди студентов вузов в столицу Приморья, оставив позади команды Новосибирской и Смоленской областей. В личном зачете «амазонки» завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, уточнили в пресс-службе мэрии.

Студентка ВГУЭС Валентина Бирюкова, уверенно выиграв все предварительные поединки, вышла в финал и завоевала золотую медаль чемпионата. Студентки ДВФУ – Ольга Митина и Дарья Вереденко дошли до финала, но, незначительно уступив своим соперницам, завоевали серебряные медали. Бронзовые медали достались студенткам ДВФУ Марии Шрайбер и Оксане Лукьянчук.