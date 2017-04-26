Наследие третьей волны

Нина Аловерт – имя в мировом фотоискусстве очень известное. Ее снимки звезд мирового балета публиковали лучшие издания, а фотохроника жизни третьей волны русской эмиграции в США, запечатленная Ниной Николаевной, просто восхищает. С ее снимков на зрителя смотрят Сергей Довлатов и Константин Кузьминский, Эрнст Неизвестный и Владимир Войнович, Эдуард Лимонов и Василий Аксенов, Александр Генис и Михаил Барышников…

Нина Аловерт два года назад уже представляла во Владивостоке свои работы, и тогда ее выставка «Друзей моих прекрасные черты» вызвала настоящий фурор. И вот новый проект – в музее имени Арсеньева открылась фотовыставка «Соединяя берега. Культурная миссия русской эмиграции третьей волны». В ней снимки Нины Аловерт гармонично сочетаются с огромной коллекцией русской зарубежной прессы из фондов музея.

– Нина Николаевна сотрудничала с редакциями таких известных газет, как «Новое русское слово» и «Новый американец», снимала будни этих творческих коллективов, – напоминает директор музея Виктор Шалай. – А у нашего музея третья по величине в России коллекция газет и журналов русской эмигрантской прессы. Музей очень заинтересован в том, чтобы продвигать и показывать свои коллекции. Но если мы выставим просто газетные листы и будем говорить, что это уникально и интересно, обычному зрителю будет не совсем понятно, в чем же редкость… А вот вместе с фотографиями, на которых запечатлена внутриредакционная жизнь той прессы, чьи страницы мы показываем, – совсем другое дело. У Нины Николаевны на фото есть весьма известные лица – Довлатов, Войнович, Бродский и так далее. Они работали в той самой периодической печати, которую издавали для русской эмиграции эмигранты из среды творческой интеллигенции. И на выставке представлены материалы, напрямую связанные с героями на фото.

Нина Аловерт признается: Владивосток, в который она впервые приехала в 2015 году, стал для нее за эти два года городом родным и любимым. И выставку для музея имени Арсеньева она собирала с особым чувством.

– Здесь не только интересно и красиво, здесь живут прекрасные, доброжелательные люди, с которыми я подружилась, – делится Нина Аловерт. – Во Владивостоке почувствовала подлинный интерес к моей работе и к людям, о которых рассказываю. Но главное – я нашла здесь новых друзей, а в моем возрасте, знаете ли, не так часто случается даже заводить знакомства. И это чудо. Владивосток изменил мою жизнь к лучшему. Поэтому я так волновалась, собирая эту выставку, мне хотелось, чтобы она была интересна зрителям. Кто мой зритель? Думаю, те люди, кому интересна русская культура. Ведь все, кто на моих фотографиях, да и я сама, уехав в США, продолжали развивать русскую культуру, только в других условиях – когда есть возможность проявить себя: писать, как хочется, рисовать, как хочется, и быть уверенным, что это увидят и прочтут…

Мы уезжали из СССР сознательно и навсегда, мы – моя волна, часть творческой интеллигенции – ехали за самореализацией, что и дала нам Америка. И прощались с друзьями навсегда, ведь мы были уверены, что никогда больше не увидимся и не сможем даже переписываться…

Я очень страдала по своим друзьям, оставшимся в СССР, я вообще привязываюсь к людям. И тем слаще оказалась возможность вернуться, увидеться снова, начать общаться… Тем не менее ностальгии по советским временам не испытываю и очень волнуюсь по поводу того, что молодые люди, никогда не жившие в СССР, романтизируют то время. Знаете, жить в мире, где шум от машины, подъехавшей к подъезду, вызывал ужас, потому что это могли приехать за тобой… Как это можно овеять ореолом романтики?

Молодыми и красивыми, полными надежд и планов, смотрят с фотографий Нины Аловерт на выставке люди, чьи имена для нас навеки связаны с русской культурой за рубежом. Вот Михаил Барышников в балете «Кающийся» по библейским мотивам – страстный, весь в порыве, в движении… Вот просто рабочий момент в редакции «Нового американца» – что-то записывает Сергей Довлатов, о чем-то спорят коллеги-журналисты… А то, о чем они спорят, можно прочесть на страницах того же «Нового американца» прямо в зале музея.

– Сегодня фонд прессы русского зарубежья – это более 20 тысяч единиц хранения (а по времени – с начала 40-х прошлого века до середины 2000-х), – рассказывает Татьяна Шугайло, научный сотрудник отдела исследований музея имени Арсеньева. – Фонд был создан в 1995 году, когда Нина Керчелаева и Борис Дьяченко отправились в экспедицию в Сан-Франциско и сыновья русских эмигрантов Николай Протопопов и Николай Шереметов передали им богатейший архив русской зарубежной прессы, который они собирали на протяжении всей жизни, путешествуя, переезжая из страны в страну.

На этой выставке мы постарались представить прежде всего газеты и журналы, которые выпускала третья волна русской эмиграции – «Новый американец», «Панорама», «Новая газета». И, разумеется, представили газету «Новое русское слово», выходившую в США на протяжении 100 лет. Замечу, что на выставке есть три еще ни разу не выставлявшиеся фотографии, рассказывающие о жизни редакции «Нового русского слова», – например, о розыгрыше благотворительной лотереи в 1979 году.

Периодически к нам обращаются даже исследователи из Европы и США, потому что наш архив, например, газеты «Новый американец» едва ли не самый полный, практически все номера есть, и Нина Аловерт передала нам еще несколько номеров за 1980 год. Она также передала в дар музею и другие издания третьей волны, выходившие в Париже и других городах. Кстати, все фото, представленные на этой выставке, будут переданы в наш фонд.