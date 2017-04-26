Два подранка в одной сказке

Трогательную, пронзительно-щемящую сказку (а может быть, даже притчу) покажет в воскресенье юным зрителям Приморский краевой театр кукол. На малой сцене состоится премьера спектакля «Аистенок и пугало».

Историю о том, как забытое людьми на сжатом поле страшное, но с чистой душой и добрым сердцем пугало по имени Страшко встретило и пригрело аистенка-подранка Айко, написали словацкие драматурги Либуша Лопейска, Ганка Крчулова по мотивам книги Ярослава Водражека «О пугале». Пьеса считается классической и идеальной для театра кукол.

– Это хорошая, настоящая драматургия, – отметил актер театра кукол Вадим Перфилов, ставший режиссером спектакля. – Никаких «сюсю» и заигрываний с юным зрителем, никаких прописных истин, все всерьез и с уважением к тому, кто сидит в зале.

В пьесе всего-то четыре главных героя – Страшко, Айко, Лиса да Ива, не считая всяческих нахальных воробьишек или серьезных солидных аистов. Актеры Алексей Авдеев, Виктория Яскина, Анастасия Капшук справляются со всеми персонажами и играют очень точно и искренне.

– «Аистенок и пугало» – очень лирическая история, в которой упор идет на чувства, – считает Вадим Перфилов. – Когда мы репетировали, просил актеров в первую очередь создать атмосферу, чтобы возникло чувство единения двух этих одиноких и очень трогательных персонажей – аистенка и пугала. Одного бросили в поле, второго хотели убить, и только вместе они смогли выжить. Друзья прорвались сквозь обстоятельства лишь благодаря любви, дружбе, взаимопониманию.

Вадим Перфилов, как шутят в театре кукол, мастер малых форм – у него прекрасно получаются такие постановки на малой сцене. Спектакли «Вышли зайчики гулять», «Прыг-прыг и скок-скок», «Сказка о глупом мышонке» и другие любят и хорошо знают зрители. Каждую свою постановку Вадим Перфилов решает необычно, по-новому. К примеру, «Сказка о глупом мышонке» – настоящий спектакль-концерт, звонкий, громкий, а вот «Аистенок и пугало» – камерный, лиричный, причем и в смысле оформления (художник театра Людмила Тимофеева приняла решение не использовать ядовито-ярких тонов, все очень пастельное, теплое, что тоже играет на атмосферу спектакля), и в смысле звукового сопровождения.

– Музыкальным оформлением мы занимались вместе с супругой Ольгой, тоже актрисой театра. Она очень мне помогла, – говорит Вадим Перфилов. – Я сразу решил, что музыка будет классической, и первоначально опирался на «Времена года» Вивальди и Чайковского. Но затем пришла мысль шире взглянуть на классику, и в итоге в спектакле звучит и Брамс, и Вивальди, и Моцарт, а основная тема – знаменитая «Черниговская полька».

Спектакль мы нацеливаем как на детей, так и на взрослых. Мне кажется, что взрослым будет близка и понятна тема одиночества, поиска друга и родственной души. Будет им ясен и разговор о том, что нельзя останавливаться, опускать руки, надо идти по дороге, потому что она всегда ведет куда-то.

А дети… Они поймут все, что заложено в спектакль: и кого надо жалеть, и кому сочувствовать, и где улыбнуться… И всем будет ясен основной посыл спектакля: плохо быть одному, без друзей, без тепла души рядом. А вместе можно свернуть горы!