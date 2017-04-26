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К параду готовы!

Армия и флот пройдут перед теми, кому мы обязаны Великой Победой
К параду готовы!

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На главной улице города проходят репетиции парада Победы. Но самой эмоциональной частью праздника станет марш колонн Бессметного полка.

Сегодня, 5 мая, состоится генеральная репетиция парада Победы во Владивостоке. Поздним вечером в торжественном строю по Светланской пройдет более тысячи человек – военнослужащие Владивостокского гарнизона, подразделения морской пехоты, офицерское каре штаба и управлений Тихоокеанского флота и курсанты ТОВВМУ им. адмирала Макарова, МГУ им. адмирала Невельского, филиалов Юридического института и Дальневосточной академии МЧС.

Как сообщили «В» в пресс-службе ТОФ, после пеших порядков проследует порядка 50 единиц боевой и специализированной военной техники. В их числе бронетранспортеры БТР-80, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитно-ракетные комплексы «Оса» и С-300В, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерия, бронированные машины разведки, управления и связи.

Генеральная репетиция открыта для зрителей. Только нужно помнить, что с 21.00 до полуночи будут ограничены движение и парковка на Корабельной набережной и частично на улицах Светланской, Алеутской, Уборевича, Петра Великого, Океанском проспекте.

Помимо Владивостока на территории Приморья парады состоятся в Уссурийске (войска 5-й общевойсковой армии) и в Фокино (береговые части и корабельные экипажи Приморской флотилии).

Почетными гостями парада Победы во Владивостоке станут около 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Их привезут на автобусах, на трибунах для пожилых людей подготовлены специальные места.

Сразу после парада тысячи жителей и гостей Владивостока с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной или ковавших Победу в тылу, но не доживших до наших дней, выйдут на акцию «Бессмертный полк». В прошлом году в этом беспрецедентном по своим масштабам и эмоциональному накалу шествии приняли участие 30000 владивостокцев. 9 Мая 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии, как минимум столько же горожан встанут в колонны полка памяти. На сегодняшний день только в одном из фотоателье города распечатано уже более 1500 портретов – и это новые участники Бессмертного полка. Те, кто сделал портреты в прошлом или позапрошлом годах, приходят с ними вновь.

Как рассказали в одном из фотосалонов, в основном желающие сделать портреты героев войны обратились к ним в конце апреля – начале мая. Но горожане приходят за этой услугой практически до 8 мая, а то и до утра 9-го (были случаи, когда в салон прибегали буквально за полчаса до начала шествия). Причем многие из тех, кто распечатывает портреты, рассказывают, кто на них изображен, какой боевой путь прошел их родственник…

Мы – последнее поколение, которое видит их – тех, кто прошел самую кровавую в истории человечества войну, помнит мясорубку передовых, голодный ужас блокады и концлагерей, работу до изнеможения на заводах и в колхозах…

– На сегодня в столице Приморья проживает 478 участников Великой Отечественной войны, – рассказал «В» председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко. – Еще два года назад 70-летний юбилей главного праздника нашей страны отмечало почти в два раза больше фронтовиков, а именно 792 человека.

Во Владивостоке сегодня проживают 2060 ветеранов тыла, 88 жителей блокадного Ленинграда, 99 узников фашистских концлагерей.

В эти дни представители администрации города, Совета ветеранов Владивостока и волонтеры приходят к нашим уважаемым землякам с поздравлениями и подарками. А ветераны приходят в школы, библиотеки и Дома культуры на встречи с молодым поколением. Большинство из них (тех, кому позволяет здоровье) станут почетными гостями парада Победы, мимо них прошествует и Бессмертный полк. А затем в Адмиральском сквере возле Дома офицеров флота людей, которым наша страна и все мы обязаны жизнью и свободой, ожидает праздничный концерт, фронтовые сто грамм, многочисленные поздравления и слова искренней благодарности.

   

Автор : Николай КУТЕНКИХ, Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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