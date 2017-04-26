С такими стражами Галактика всегда в опасности

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит блокбастер «Стражи Галактики. Часть 2», в котором уже знакомые герои будут с чувством юмора выпутываться из самых опасных неприятностей. Анимационный фильм «Рок-дог» докажет, что собаки могут быть не только кусачими, но и певучими. Другой анимационный фильм расскажет о подвигах отпрыска древнерусского героя. А ужасы «Прочь» – о самой зловещей истории знакомства с родителями невесты.

«Стражи Галактики. Часть 2» (16+)

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Продолжение удачной первой части, которая ко всему прочему является неотъемлемой частью развития вселенной Мстителей наряду с «Железным человеком», «Человеком-пауком» и «Капитаном Америкой». Уставшие от супергеройского пафоса кино, снятого по комиксам компании «Марвел», вполне могут оттянуться на этой ленте, где спасение мира отходит на четвертый план после завтрака, обеда и ужина.

«Рок-дог» (6+)

Встречайте! Новый герой отправляется покорять город зверей. Он – пес Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды – кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то все в твоих лапах!

«Никита Кожемяка» (0+)

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…

«Прочь» (18+)

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…