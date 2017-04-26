Тамбовская команда «Лучу» не товарищ

Почему «тиграм» не засчитывают забитые голы?

Футбольное первенство в первой лиге России выходит на финишную прямую, командам осталось провести по пять матчей. «Луч-Энергия» играл в гостях и уступил «Тамбову» из одноименного города. Кстати, в первом круге на домашнем стадионе «Динамо» 8 октября «желто-синие» проиграли с таким же счетом – 0:1.

В этом поединке владивостокские спортсмены выступали без своего основного нападающего Ивана Столбового – полученная им в предыдущем матче травма оказалась очень серьезной. Поэтому на острие атаки был отправлен Илья Михалев.

Со стартового свистка хозяева насели на ворота нашей команды. Тамбовцы создали несколько неприятных моментов. В одном из них тамбовский форвард Артем Делькин бил с острого угла, но Александр Котляров среагировал на хлесткий удар и выручил команду.

Весь первый тайм игра проходила с заметным территориальным преимуществом хозяев, а пара-тройка нападающих «Тамбова» словно прописалась в нашей штрафной площадке. Гол был пропущен уже на исходе первого тайма (точно так же, как и в игре против «Тосно»). При этом Котляров успел отразить летевший в створ ворот мяч, но отбил его прямо перед собой. Однако Делькин добил и с двух метров перекинул мяч в сетку ворот. Причем сделал это, уже падая на газон, перед также падавшим после броска нашим вратарем.

И вновь корреспондент «В» задается вопросом: а где была наша защита и почему предыдущий поединок ничему оборону «тигров» не научил?

Во втором тайме картина повторилась. «Тамбов» провел несколько опасных атак, в одном из которых игрок команды хозяев откровенно нас «простил», не попав с убойной позиции в ближний угол.

На 57-й минуте матча первый же угловой «желто-синих» завершился взятием ворот «Тамбова». Сергей Пономаренко пробил мяч на дальнюю штангу, а защитник Адриан Кашкавал первым успел к мячу и внес его в ворота. Увы, боковой судья поднял флажок: вне игры! Несмотря на протесты наших игроков, гол засчитан не был. Весьма спорный момент. Понимая, что с судьями не спорят, журналист «В» предполагает некую предвзятость в этом игровом моменте. И даже дважды пересмотрев видеозапись исполнения стандарта, я так и не смог разглядеть положения вне игры. Боковой арбитр «не заметил» на дальней штанге одного из защитников «Тамбова» прямо на линии ворот.

Лишь после этого момента «Луч» заметно активизировался. Последовало несколько ударов в сторону ворот соперников и прорывов владивостокских полузащитников по флангам. Однако защита хозяев играла безукоризненно. И хотя наши футболисты уже владели инициативой, но по-настоящему голевых моментов так не создали. «Тамбов» уверенно довел дело до победы.

Несмотря на поражение, владивостокский клуб с 39 очками сохранил за собой 12-ю строчку в турнирной таблице. Да, соперники приблизились к нам, но обойти не смогли. Это потому, что команды, находящиеся в зоне вылета из первой лиги, сами играют крайне неровно: то проигрывают, то сводят поединки к ничейному результату.

– Это была не самая наша лучшая игра в сезоне, – сникшим голосом комментировал после матча его результат наставник «Луча-Энергии» Константин Емельянов. – В первом тайме ребята были заторможенными. Во втором тайме выглянуло солнце – наши футболисты стали играть активнее. Стали пробиваться к воротам соперника, создали несколько опасных моментов. Но, пока раскачались, время ушло. Есть у меня неприятные вопросы к отдельным футболистам по их игре и настрою. Не удалось забить первыми, хотя и стремились к такому развитию событий. Мне кажется, что забитый нами гол после розыгрыша углового состоялся. Я не заметил положения вне игры. Однако судьи посчитали иначе. Искренне жаль, что нам не удалось зацепиться даже за ничью.

Следующий поединок «Луч» проведет в ближайшую субботу, 6 мая, на своем поле. Соперником будет хабаровский СКА. Трудно прогнозировать исход дальневосточного дерби – встречи соседей всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Правда, «Лучу» в этих встречах удача улыбалась чаще. Однако на сей раз рассчитывать на положительный результат не приходится. Хабаровчане сейчас играют очень сильно и находятся в числе лидеров чемпионата, пытаясь пробиться в стыковые матчи за выход в высшую лигу. А вот наши земляки играют крайне неровно, поэтому и похвастать чем-либо в весенней серии первенства не могут.