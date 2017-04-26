Оружие Победы ковал и Владивосток

Тихоокеанский флот отправлял бойцов на фронт с автоматами собственного производства

Владивосток, конечно, не Тула, не Ижевск и не Ковров – признанные центры создания советского и российского стрелкового оружия. Однако и в нашем городе творили свои Левши оружейного дела.

В годы Великой Отечественной войны приморская столица сама вооружала формируемые здесь морские стрелковые части Красной армии. В местных мастерских массово собирали легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ), а также пистолеты-пулеметы Дегтярева (ППД), правда, в меньших объемах.

Автоматы полагались даже адмиралам

Как известно, на фронт из Владивостока отправилось свыше 147 тысяч моряков-тихоокеанцев в составе 12 отдельных морских стрелковых бригад, 14 военно-строительных батальонов и маршевых рот. Они участвовали в обороне Заполярья, Севастополя, Новороссийска и Ленинграда, воевали на Кавказе, под Москвой и Сталинградом, освобождали Крым, Украину и страны Восточной Европы. С ТОФ отправлялось пополнение для Северного, Балтийского и Черноморского флотов, для Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий.

Особая роль отводилась ТОФ и его морским стрелковым бригадам в разгроме Квантунской армии в 1945-м, освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, во взятии портов Северной Кореи, порта Дальнего и Порт-Артура. И многие тихоокеанцы уничтожали врага именно автоматами системы Шпагина владивостокской сборки. Несколько тяжеловатые в снаряженном состоянии, но надежные и проверенные на фронте, они спасали жизни бойцов и помогали ковать победу.

– Образцы ППШ можно увидеть в залах Военно-исторического музея ТОФ, – рассказывает экскурсовод музея, бессменный руководитель приморского поискового движения «Рокада» подполковник Юрий Сыромятников. – Два пистолета-пулемета Дегтярева на нашем стенде имеют особую историю. Их персонально собрали на промышленной базе флота для торжественного вручения командующему и члену военного совета ТОФ адмиралу Ивану Юмашеву и генералу Семену Захарову. При вручении военачальникам сказали, что противник в лице японской военщины рядом и ждет шанса для нападения на нашу Родину, поэтому даже старшим по званию надо держать при себе наготове эффективное личное оружие в виде автомата. Именные пистолеты-пулеметы теперь являются частью истории ТОФ, бережно хранимой нашим музеем.

К слову, это редкий случай вручения автоматов. Как правило, именным является холодное или личное огнестрельное оружие: шпага, сабля, палаш, шашка, кортик, револьвер или пистолет. Хотя были случаи вручения именных снайперских винтовок и однажды, в мае 1944-го, даже станкового пулемета «Максим».

Мастеровые трудились день и ночь

По всей стране производство автоматов традиционно разворачивалось там, где было прессовое оборудование. Во Владивостоке такое имелось. Основные детали поступали с других предприятий, но многое производилось на месте, так же как и финальная сборка.

На сборке оружия трудились опытные мастеровые с еще дореволюционным стажем и совсем юные ребята в форме краснофлотцев. Они без выходных, в две-три смены работали на военных предприятиях ТОФ, основу которых составляла ремонтная база № 868 (ныне завод № 98), и в главных артиллерийских мастерских флота (бывший завод № 50).

Сейчас трудно определить, сколько именно ППШ собрали во Владивостоке, скорее всего, около 100 тысяч или чуть больше. Еще несколько тысяч выпустили ППД.

Помимо стрелкового оружия в нашем городе делали офицерские кортики, производили снаряды и мины, деревянные корпуса для противотанковых мин и бутылки для коктейлей Молотова, ремонтировали огнестрельное оружие, автомобили и легкую бронетехнику, корабли и подводные лодки.

Сборочные оружейные производства Владивостока закрылись на излете войны, когда военные заводы вернулись из эвакуации в Москву, Ленинград, Сестрорецк, Тулу, Ижевск, Воткинск и другие традиционные центры выпуска стрелкового оружия.

И у самих котелок неплохо варит

– Отверточной сборкой вооружения на наших предприятиях не ограничивались, – продолжает рассказ подполковник Сыромятников. – За годы войны мастера-тихоокеанцы разработали и представили более семи тысяч рационализаторских предложений по совершенствованию материальной части оружия и боевой техники.

К сожалению, история не сохранила их имен-отчеств – только фамилии с инициалами. Большинство флотских рационализаторов без специального образования и поддержки конструкторских бюро трудились обычными слесарями. В их числе, например, были матросы 21-го флотского экипажа М.М. Сальцин и П.М. Коноваленко.

Особого внимания достоин пистолет-пулемет старшины первой статьи Воронкова. Он использовал ствол от американского пистолета-пулемета Томпсона производства 1938 года, а остальные детали – от ППШ. Тут стоит отметить, что на всей поставлявшейся по ленд-лизу из США во Владивосток колесной технике в

ЗИПах (запасные части, инструменты, принадлежности) находились автоматы Томпсона для водителей. Но ведь советские солдаты-водители получали на фронте советское оружие. А что же делать с американским? Наш Левша разобрался с калибром и нашел «Томпсону» применение: рассверлив ствол, поставил его под наш патрон.

Оригинальное оружие разработал старшина первой статьи Ю. Славинский. В своем автомате перезарядку затвора рукояткой он сделал под левую руку (традиционно рукоятка находится справа). Эта идея заимствована у зарубежных аналогов пистолетов-пулеметов. К примеру, на немецких и финских автоматах перезарядка осуществляется именно с левой стороны. Тем самым молодой флотский умелец стремился подарить нашему бойцу секунду-другую в бою: взвел затвор левой рукой и пальцем правой руки, лежащим на спусковом крючке, тут же осуществил выстрел.

– Это говорит об осмысленном подходе начинающего оружейника к использованию технологичности и практичности оружия, – подчеркивает Юрий Николаевич. – Правда, новшество, хоть оно и было оценено командованием, реального применения не нашло. Ведь миллионам солдат пришлось бы переучиваться. И это прямо на войне. Могло получиться еще хуже...

Кстати, изделие Славинского имеет также схожие черты с автоматами противника – итальянской береттой и финской суоми 1938–1940 годов. Ничего странного тут нет – образцы вражеского оружия поступали для ознакомления на все советские сборочные производства и в конструкторские бюро.

– Ребята изобретали, что называется, на коленке, во внеслужебное время. Для них слова «Все для фронта! Все для победы!» не были просто лозунгом. Они были их жизнью, – убежден подполковник Сыромятников. – И если им не удалось, как остальным ровесникам, попасть на передовую по причине собственного мастерства, ради которого давали бронь, они считали своим долгом хотя бы в тылу приложить максимум усилий для борьбы со страшным врагом.

Скажу больше: разработанное тихоокеанцами оружие опробовали на стрельбище, пристреляли на разных дистанциях по разным целям, свое заключение по ним сделали эксперты. Было отмечено, что в технологическом отношении эти автоматы были сконструированы очень даже правильно. Но в серийное производство их по ряду причин не запустили. И главным здесь был вопрос соотношения цены и качества.

ППШ к тому времени делался методом штамповки. Значит, за небольшие средства в сжатые сроки массово выпускалось качественное оружие. Его простота позволяла привлекать к сборке неквалифицированную рабочую силу, используя специалистов только на доводке готовых автоматов – выставлении мушки. На фронте эти автоматы стали любимыми и незаменимыми. Это было предельно надежное оружие для ближнего боя, особенно в городских условиях, а также в партизанском движении. Поэтому нашим краснофлотцам в 1942 году выдали удостоверения об изобретениях и ограничились благодарностями в приказе. Возможно, даже выдали премии, но таких деталей история, увы, не сохранила...

Справка «В»

Пистолет-пулемет Шпагина 7,62-мм был принят на вооружение 21 декабря 1940 года. Производство велось на 19 заводах по всей стране. Собрано было около 5 млн ППШ – это один из самых массовых видов автоматического оружия Второй мировой войны.

В 1942-м прошел полигонные испытания ППШ-2. В нем было несколько отличий. И главное – вместо круглого и неудобного диска на 71 патрон с тяжелым снаряжением появился традиционный ныне рожок на 35 патронов.

Как и предшественник, ППШ-2 отличался простотой и надежностью. Но на вооружение его не взяли. А вот барабанные магазины на уже проверенном ППШ заменили более удобными коробчатыми магазинами.

Для своего времени этот автомат считался крайне удачным оружием. Даже немцы перестволили 11 тысяч трофейных ППШ под свой 9-мм патрон парабеллума.

На вооружении тыловых и вспомогательных подразделений, частей внутренних и железнодорожных войск ППШ сохранялся вплоть до распада СССР в 1991 году. В ряде стран Азии и Африки эти автоматы используются до сих пор, больше всего их в армии Северной Кореи.

Как известно, ППШ являлся основным оружием Красной армии в годы Великой Отечественной. На начальном этапе войны использовались также винтовки Мосина (особенно ценные в снайперских вариантах), автоматические винтовки Симонова, самозарядные винтовки Токарева, пистолеты-пулеметы Дегтярева.

В осажденном Ленинграде в 1942 году разработали уникальный пистолет-пулемет Судаева (ППС), признанный мировыми экспертами лучшим в своем классе оружием, стоявшим на вооружении всех воевавших тогда стран. В Берлинской наступательной операции впервые применялись блестящие по своим возможностям и надежности самозарядные карабины Симонова.

А в 1947 году на полигонных испытаниях прекрасно показал себя автомат Калашникова (АК), который даже обошел прославленный ППС. Началась эра АК. Различные модификации калашей и сейчас составляют основу Вооруженных сил России, а также стоят на вооружении многих стран Африки, Азии и Латинской Америки и даже стали государственными символами некоторых из них.



