Уважаемые ветераны, фронтовики и труженики тыла!

Этот день навсегда золотом вписан в летопись Российского государства как день всенародной памяти, гордости и вместе с тем скорби о тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Мы склоняем головы перед героями сражений и тружениками тыла, перед теми, кто, не жалея сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство. Это священная для каждого из нас дата, и мы не потерпим любых попыток ревизии итогов Второй мировой войны, пересмотра моральных и этических оценок этого ужаса ХХ века.
От всей души желаю всем крепости духа, силы и мужества, здоровья и счастья! Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью!
Дорогие ветераны! Желаю вам долгих лет жизни, чтобы мы все вместе еще не один раз отметили этот светлый праздник.
С Днем Великой Победы!
С уважением Зинаида Ким, депутат Думы города Владивостока
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
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