Уважаемые ветераны, фронтовики и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот день навсегда золотом вписан в летопись Российского государства как день всенародной памяти, гордости и вместе с тем скорби о тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Мы склоняем головы перед героями сражений и тружениками тыла, перед теми, кто, не жалея сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство. Это священная для каждого из нас дата, и мы не потерпим любых попыток ревизии итогов Второй мировой войны, пересмотра моральных и этических оценок этого ужаса ХХ века.

От всей души желаю всем крепости духа, силы и мужества, здоровья и счастья! Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью!

Дорогие ветераны! Желаю вам долгих лет жизни, чтобы мы все вместе еще не один раз отметили этот светлый праздник.

С Днем Великой Победы!

С уважением Зинаида Ким, депутат Думы города Владивостока