Школьники скажут прадедам «Спасибо за Победу!»

Отборочный тур патриотического конкурса чтецов «Спасибо за Победу!», организаторами которого выступают газета «Владивосток» и РИА VladNews, состоялся 28 и 29 апреля.

Всего на конкурс поступили заявки от более чем 60 участников в возрасте от 5 до 16 лет. Нужно отметить, что география конкурсантов не ограничивается Владивостоком. На кастинг съехались юные чтецы из всех уголков Приморского края. Особенно хочется выделить ребят из села Владимиро-Александровского (Партизанский район), которые постоянно принимают участие в подобных проектах.

В течение двух дней жюри конкурса – журналисты, специалисты по сценической речи – оценивало выступление участников. И было это совсем непросто! За последние годы жанр художественного чтения набирает обороты. После подсчета баллов и жарких споров жюри выбрало финалистов, имена которых можно будет узнать уже очень скоро.

Финал конкурса «Спасибо за Победу!» состоится 6 мая в 12.00 в актовом зале Приморской краевой библиотеки имени Горького. В этот день зрители смогут услышать лучшие произведения, прозвучавшие на конкурсе, а победителям вручат их заслуженные награды. Газета «Владивосток» и РИА VladNews приглашают всех посетить это мероприятие. Вход свободный.