Школьники скажут прадедам «Спасибо за Победу!»

Отборочный тур патриотического конкурса чтецов «Спасибо за Победу!», организаторами которого выступают газета «Владивосток» и РИА VladNews, состоялся 28 и 29 апреля.
Всего на конкурс поступили заявки от более чем 60 участников в возрасте от 5 до 16 лет. Нужно отметить, что география конкурсантов не ограничивается Владивостоком. На кастинг съехались юные чтецы из всех уголков Приморского края. Особенно хочется выделить ребят из села Владимиро-Александровского (Партизанский район), которые постоянно принимают участие в подобных проектах.
В течение двух дней жюри конкурса – журналисты, специалисты по сценической речи – оценивало выступление участников. И было это совсем непросто! За последние годы жанр художественного чтения набирает обороты. После подсчета баллов и жарких споров жюри выбрало финалистов, имена которых можно будет узнать уже очень скоро.
Финал конкурса «Спасибо за Победу!» состоится 6 мая в 12.00 в актовом зале Приморской краевой библиотеки имени Горького. В этот день зрители смогут услышать лучшие произведения, прозвучавшие на конкурсе, а победителям вручат их заслуженные награды. Газета «Владивосток» и РИА VladNews приглашают всех посетить это мероприятие. Вход свободный.
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство