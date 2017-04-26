Городские власти приходят в гости к ветеранам. С подарками

Участникам Великой Отечественной войны продолжают вручать подарки от администрации Владивостока в преддверии Дня Победы.

Ветераны получают сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей.

Всего в этом году подарки от муниципалитета получат порядка 480 человек, уточняет пресс-служба мэрии.

– Подарки ветеранам вручаются на торжественных предпраздничных мероприятиях и по адресам проживания. На сегодняшний день поздравления и денежные сертификаты получили уже 350 человек, – отметила Юлия Зорина, заместитель начальника отдела по развитию общественного партнерства администрации города.

Как уже сообщал «В», одно из таких торжественных собраний состоялось на минувшей неделе в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Поздравил ветеранов с Днем Победы и вручил им подарки исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.