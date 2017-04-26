Городские власти приходят в гости к ветеранам. С подарками

Участникам Великой Отечественной войны продолжают вручать подарки от администрации Владивостока в преддверии Дня Победы.
Ветераны получают сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей.
Всего в этом году подарки от муниципалитета получат порядка 480 человек, уточняет пресс-служба мэрии.
– Подарки ветеранам вручаются на торжественных предпраздничных мероприятиях и по адресам проживания. На сегодняшний день поздравления и денежные сертификаты получили уже 350 человек, – отметила Юлия Зорина, заместитель начальника отдела по развитию общественного партнерства администрации города.
Как уже сообщал «В», одно из таких торжественных собраний состоялось на минувшей неделе в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Поздравил ветеранов с Днем Победы и вручил им подарки исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
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