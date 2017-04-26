Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Владивостока!

Владивостокский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас и ваших близких с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это выдающееся событие навсегда останется в истории как символ стойкости, мужества и героизма нашего народа.

От всей души желаем вам мира, добра, удачи во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Сергей Кондратенко, председатель городского Совета ветеранов