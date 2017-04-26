Дорогие ветераны!

Владивостокский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас и ваших близких с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это выдающееся событие навсегда останется в истории как символ стойкости, мужества и героизма нашего народа.
От всей души желаем вам мира, добра, удачи во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Сергей Кондратенко, председатель городского Совета ветеранов
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
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