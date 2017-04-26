Частицу Вечного огня из Владивостока везут в Санкт-Петербург

Торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоится в нынешнюю пятницу, 5 мая.

Затем факелу предстоит преодолеть всю страну, чтобы прибыть в Санкт-Петербург, где произойдет воссоединение пламени Вечного огня из всех российских городов-героев и городов воинской славы, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации приморской столицы, 5 мая в 14 часов у подводной лодки С-56 соберутся ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность.

После церемонии зажжения факел провезет на БТР по улицам города ветеран Великой Отечественной войны подполковник Гарольд Кузнецов.

Принять участие в торжественной церемонии приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.