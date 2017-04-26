Частицу Вечного огня из Владивостока везут в Санкт-Петербург

Торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоится в нынешнюю пятницу, 5 мая.
Затем факелу предстоит преодолеть всю страну, чтобы прибыть в Санкт-Петербург, где произойдет воссоединение пламени Вечного огня из всех российских городов-героев и городов воинской славы, сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации приморской столицы, 5 мая в 14 часов у подводной лодки С-56 соберутся ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность.
После церемонии зажжения факел провезет на БТР по улицам города ветеран Великой Отечественной войны подполковник Гарольд Кузнецов.
Принять участие в торжественной церемонии приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
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