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Руками трогать разрешается!

И даже рекомендуется
Руками трогать разрешается!

Это кажется почти невероятным, но картины японского художника Юкио Кондо, выставленные сразу в двух весьма представительных залах Владивостока – Приморской картинной галерее и муниципальном центре современного искусства «Артэтаж», живые! Морские волны, летящий над водой орел, зимний пейзаж – игра светотени и объема в этих работах настолько удивительна, что и впрямь кажется, будто каждая картина дышит, меняется в зависимости от того, как падает на нее свет.

Такие потрясающие эффекты дает живописная техника нихонга, в которой работает художник. Проект «Искусство для всех» уже второй, который Юкио-сан осуществляет в России. Пять лет назад он сам, своими силами, привозил в нашу страну выставку картин, и вот опять показывает свои работы в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Владивостоке.

Ищите истину всеми органами чувств

Юкио Кондо – известный в Японии художник, при этом обладающий очень четкой жизненной позицией. С творческими экспедициями он объехал Средний и Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Индию, видел последствия войн, разрухи, конфликтов. И его творчество откликается на увиденное, говоря своим языком о проблемах сохранения человеческого достоинства в нечеловеческих условиях.

В Приморской картинной галерее можно увидеть 42 работы художника, выполненные в технике нихонга, литографии, акварели и карандашные рисунки. А в «Артэтаже» представлена вторая часть выставки, в том числе монументальная графическая работа «Цунами» (или «Поиск истины»). Она посвящена трагическим событиям во время стихийного бедствия, очевидцем которого Юкио Кондо стал в детстве. Оно оставило неизгладимый след в его душе.

Мастер приступил к работе над этим произведением в 1981 году, но продолжает постоянно возвращаться к нему. На сегодняшний день длина картины – более 13 метров.

– Она не имеет конца. До тех пор, пока я живу, я буду ее писать, – объясняет художник. – В ней воедино собраны различные эстетические концепции, свойственные живописи нихонга. Ее можно трогать, слышать, ощущать аромат. «Поиск истины» заставляет работать пять органов чувств. В этом произведении есть много вещей, которые доступны не только глазу, но могут ощущаться и другими органами чувств. Я планирую ее продолжить, а значит, еще есть вера и надежда на светлое будущее.

– Почему вы решили провести выставку после Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска именно во Владивостоке?

– В этот раз я решил показать картины в крупных, ключевых городах, – говорит Юкио Кондо. – Разумеется, Владивосток – ключевой город в азиатской части России. Но это не все. Много лет назад, когда я еще учился в школе в Ниигате, в нашем городе произошло землетрясение и здание школы было разрушено. Потом его восстановили, а в холле устроили выставку картин русского моряка капитана Павла Куянцева. Меня так восхитили эти картины, что, возможно, именно тогда я задумался, не стать ли мне художником. Много позже я узнал, что Павел Куянцев – художник из Владивостока, и захотел провести выставку именно в вашем городе. Так что я в определенном смысле исполнил детскую мечту.

Понятный всем язык

– В этот раз вы представляете графику, литографии, но большинство ваших работ выполнено в технике нихонга...

– Отличие нихонга от европейской акварельной живописи – это материалы. Мы используем природный материал – измельченные минералы (они имеют 16 степеней измельчения, от текстуры песка до пудры), природный коллаген, ну и другие инструменты.

Но главная цель выставки – не представление зрителю техники нихонга, а нечто другое. Я хочу посредством живописи стереть границы между народами, странами. Хочу показать, что язык искусства един и всем понятен, хочу внести свой вклад в развитие взаимопонимания между нашими странами, сохранить Землю для наших потомков. В России очень тонко чувствующий, думающий зритель, поэтому я уверен, что каждый найдет в моих работах что-то свое, созвучное своему внутреннему миру.

– Юкио-сан, вы представляете 90 работ. Эта цифра внушает уважение.

– Мне показалось, что в России не так часто выставляют картины в технике нихонга, так что... Все работы разделены тематически: человек, природа, животный мир. Они будут выставляться в разных залах. Сорок процентов произведений написаны специально для нее, остальные я выбирал из своих фондов.

Вообще, создавать картину в стиле нихонга не так просто. На одну картину может уйти год, а то и больше! Это постепенное наслоение цветов на коллагеновый клей, очень кропотливая работа – некоторые картины пишутся по 10 лет. Так что вторую выставку в России, которую увидит и Владивосток, я готовил с того момента, как вернулся в Японию пять лет назад. Много времени занимает подготовка ващи – бумаги из конопли. Она, как сказали бы европейские художники, грунтуется особым образом, хотя это и не совсем точное определение.

Словом, процесс действительно небыстрый, но... Картины в определенном смысле живут. При разном освещении, в зависимости от угла падения света они как бы движутся, потому что свет преломляется в минералах. И это удивительно!

– Вы не просто разрешаете, а даже настаиваете на том, что ваши картины можно трогать руками...

– Да. Нихонга вообще можно и нужно трогать, чтобы понять игру объемов и текстур, смотреть, подсвечивая фонариком: краски меняют цвет в зависимости от угла падения света.

Незрячие да увидят

– Вы говорили, что многие работы создавали на пленэре. В том числе и работы в технике нихонга?

– Нет. На пленэре я пишу акварели, карандашом работаю. Иногда делаю наброски для будущей картины в стиле нихонга. А еще я часто зимой делаю такой домик в снегу и сижу там, жду, чтобы максимально слиться с природой.

– Вы собираетесь провести 16 мастер-классов, в том числе для слабовидящих детей из коррекционной школы, для слепых, для детей из онкоцентра...

– Да, я считаю, что знакомство с нихонга может расширить горизонты для слабовидящего человека, да и для человека с обычным зрением может стать отправной точкой для того, чтобы заняться искусством. И такой мастер-класс дает более точное представление об этой технике.

– Вы уже почти полгода путешествуете с выставкой по России. Изменилось ли ваше представление о русских людях, о России?

– Я всегда любил русское искусство и интересовался им, восхищался. Поэтому мне и было интересно приехать в вашу страну. И благодаря моим выставкам я, во-первых, смог больше увидеть русского искусства, побывав в музеях, театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. А во-вторых, смог понять глубину и корни вашей культуры. И я стал больше уважать и лучше понимать русских людей, сумел, как мне кажется, понять вашу глубокую и красивую душу. Русские люди красивые не только внешне, но и внутренне!

Комментарий «В»

Светлана Руснак, заместитель директора Приморской картинной галереи по развитию:

– Владивосток стал завершающей точкой проекта Юкио Конда, и мы очень этому рады. Этот художник, поддерживая традиции национальной японской живописи, работает в современных техниках, на современные темы, проводит акции, что свойственно именно современным художникам, и это очень интересно. Юкио Кондо готов служить своим искусством людям, и его проект действительно стирает границы между странами, между людьми. И даже физические границы – не зря он проводит так много мастер-классов для инвалидов.

Выставка расширит наше представление о японской культуре. Ведь Юкио – художник актуальный, откликающийся на все болевые точки в жизни своей страны. Концепция его выставки: разрушительные силы хаоса и цунами не так страшны, как те беды, что несут своими войнами и конфликтами люди. И если мы от конфликтов и войн обратимся, например, к природе, суть которой – глубокая гармония и красота, если будем, глядя на природу, чистить свою душу, то и гармонии в мире будет больше.

Справка «В»

Нихонга (в дословном переводе «японская живопись») – стиль, разработанный в эпоху Мэйдзи (конец XIX века) профессорами основанных тогда живописных академий в Токио и Киото. Практически все традиционные школы к тому времени пришли в упадок, а правительство поддерживало живопись в западном стиле, и для сохранения национальной самобытности был разработан новый синтетический стиль. Он вобрал в себя все самые интересные стилистические и технические элементы традиционной японской живописи с добавлением реалистичных техник западной.

Живописцы нихонга использовали традиционные материалы (тушь, минеральные пигменты, водорастворимые краски по шелку или бумаге), но при этом у них не было никаких ограничений по сюжетам и техническому исполнению. Стиль набрал силу в эпоху Тайсе (1912–1926) и достиг расцвета в начале эпохи Сева (1926–1989). К сожалению, за пределами Японии с этой изысканной страницей ее искусства знакомы плохо, и имена художников тоже малоизвестны.

    

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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