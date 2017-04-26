Пусть знают все, кто завоевывал Победу

Акция «Благодарю за Победу» проходит в Приморье. Жители городов и сел делятся в соцсетях историями своих родных – участников Великой Отечественной войны.

Акция продлится до 9 Мая 2017 года, принять участие в ней может каждый, сообщает primorsky.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться в социальной сети Инстаграм и сделать публикацию о герое: выложить фотографию с описанием к ней, а также добавить хештег #БлагодарюЗаПобеду. Опубликовать можно фото самого участника войны, его наград, фронтовых писем. А также рассказать историю из его жизни. Так мы сможем больше узнать о тех, кто завоевал Победу, отмечают организаторы акции.

На сегодня в ней уже приняли участие несколько десятков приморцев. Дети и внуки воевавших за Родину героев с гордостью делятся их воспоминаниями и историями.

Среди них – стрелок Алексей Акимович Купрей. «Воевал в четвертом отделении 253-го стрелкового батальона. 16 августа 1942 года участвовал в бою в Воронежской области между Скляево-3 и Скляево-4. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени», – рассказывают его родные.

Приморец Иван Ананьевич Буценко попал на фронт с первых дней войны. «Он оказался участником военных действий на Черноморском флоте, служил командиром зенитчиков. Ежедневно солдатам приходилось давать отпор неприятелю. В одну из «громких» ночей фашисты решили уничтожить морской порт в Одессе, совершив авианалет. Мой прадед тогда находился на боевом дежурстве. Вовремя заметив неприятеля, он оперативно среагировал и предупредил весь офицерский состав. Собственноручно Иван Буценко сбил самолет-торпедоносец, за что впоследствии был награжден медалью Ушакова. Позже он рассказывал, что многие его товарищи погибли в том бою. Три раза за ночь выбивало пулеметный расчет, но дед выжил, сразил врага и живым вернулся домой», – вспоминает внук героя.

Большой вклад в Победу внесли и женщины. Многие из них не только спасали жизни солдат в госпиталях, но и сражались наравне с мужчинами.

«Бабушка Вера была призвана в ряды Красной армии 5 мая 1942 года. Я горжусь ею и благодарю за Победу», – пишет участница акции.

Самые интересные истории будут опубликованы в СМИ.