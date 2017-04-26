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Память

Погиб не зря. Погиб за Родину

Я держу в руках бессмертные документы – память давно прошедших лет. Память о моем прадеде Михаиле Тищенко, которого я никогда не видела, только слышала рассказы о нем от своей бабушки и мамы.

Что я о нем знаю? Был веселый, талантливый, руки золотые. Он ушел воевать и не вернулся. А пожелтевшие бумаги в моих руках – это письма боевых товарищей прадеда с фронта. И похоронка.

Сначала была справка. «Выдана Первореченским военным комиссариатом гражданке Тищенко Прасковье Ивановне (моей прабабушке) в том, что военнообязанный Тищенко Михаил Мефодьевич действительно призван для прохождения сборов и направлен в команду номер 40-50. Призван 2 ноября 1941 года. Начальник части Назаренко, лейтенант Юкин».

Прадед ушел на фронт. А дальше... Дальше стали приходить скорбные письма (я сохранила их стилистику).

Первое было получено

20 октября 1942 года:

«Здравствуйте, родители Михаила Мефодьевича Тищенко. Мать, отец, братья, сестры. Сообщает вам его товарищ и друг Зверев Александр Иванович о гибели вашего сына Михаила. Ваш сын погиб, как верный сын нашей любимой Родины, при выполнении боевой задачи 27 сентября 1942 года. Героически погиб от вражеской пули. Он выполнил свой долг перед Родиной. Мы поклялись на его могиле отомстить за нашего товарища фашистским извергам. Он оправдал звание дальневосточника. Жалко нам его жизни. Рано оборвалась его молодая жизнь. Но он погиб не зря, он погиб за нашу Родину, которая находится в опасности. Мы его похоронили в одной деревне, освобожденной от немцев, под звуки артканонады. Сейчас мы продолжаем бить врага, изгоняем его с нашей земли.

Передавайте привет от фронтовиков Западного фронта друзьям вашего сына Михаила Мефодьевича, как погибшего смертью храбрых за нашу Родину. Пока до свидания. С приветом его товарищи – Зверев, Сороченко, Пименов».

Следующее письмо было написано

16 ноября, а пришло 4 декабря 1942 года:

«Здравствуйте, дорогие родители Тищенко – отец, мать, сестра, племянница. Получил от вас письмо, на которое отвечаю. Ваш сын Тищенко был убит вражеской пулей навылет при выполнении боевой задачи. Похоронили мы его в Смоленской области, Темкинского района, деревня Безмено, у самой реки Полоть. Могила его огорожена, сделана тумбочка, на жести выбиты трафаретные слова: «Здесь похоронен Тищенко Михаил Мефодьевич, геройски павший за Родину при борьбе с немецкими захватчиками». Да, я понимаю, потеря Михаила для вас очень велика. Эта потеря и для нас, как товарищей. Потеряли боевого товарища, а в бою обстановка очень сближает людей. Это мы понимаем все. У каждого из нас есть свое несчастье. У меня погибли два брата и отец. Это все результат навязанной нам войны. Но мы будем бить этих собак безжалостно, не жалея крови и силы, даже жизни, для того чтобы вы жили в тылу спокойно.

Итак, до свидания, будьте здоровы»

Подпись неразборчива, похоже, «лейтенант П. Фешелов».

Вот такая осталась память о моем прадеде. Его имя увековечено на Стене славы у подводной лодки С-56 во Владивостоке. И я безгранично благодарна Михаилу Мефодьевичу Тищенко, всем советским воинам, павшим на поле боя, и всем ветеранам-фронтовикам, дожившим и не дожившим до 72-й годовщины Победы, за наше счастье видеть ясное солнце, чувствовать теплый ветер, смотреть на чистое небо. Спасибо вам и низкий поклон! С праздником Великой Победы!

Автор : Оксана ЯКУШ, Владивосток

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