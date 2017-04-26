И мы не разгибая спины весь апрель и потом вплоть до 8 мая включительно делаем эти таблички. Дизайнер пытается вытянуть все, что можно, из старых, иногда потрескавшихся и выцветших фотографий, высылает их на согласование заказавшему штендер клиенту. Потом печатаем, монтажники режут пластик, крепят съемную ручку и наклеивают самоклеящуюся пленку с фотографией и эмблемой Бессмертного полка – журавль, летящий в вечность. Монтажники не справляются с потоком заказов, и я, руководитель агентства, тоже встаю делать таблички. А что – у меня тоже два деда воевали. Нет их, правда, уже… Клеишь очередную фотографию – и снова пять минут размышлений над неизвестной тебе ранее судьбой. Вот солдат погиб под Сталинградом. О чем думал он в окопе, перед тем как пуля его нашла? Вот семейная пара – оба погибли в 1942-м, потомкам осталась их совместная фотография уже военного времени: оба в форме, молодые, красивые. Бравый усатый майор, разведчик. Наверное, по нему сохла половина всех сестричек в медсанбате. Вот ветеран – всю войну прошел, до Берлина дошел. И чуть-чуть не дожил до 72-й годовщины Победы. Светлая память… Светлая память всем им. И искренняя благодарность за завоеванную для всех нас Победу, добытую такой ценой. С Днем Победы вас!
О чем же думал ты в окопе, солдат Бессмертного полка?
Владивостокские баскетболисты защитили честь родного города, взяв третье место чемпионата России
Пресловутые «Хаятты» снова требуют бюджетных денег
Владивосток отметил Первомай. В последние годы доброй традицией и отличительной чертой этого праздника стало шествие горожан по Золотому мосту.
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
Юные художники рисуют Победу