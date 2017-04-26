О чем же думал ты в окопе, солдат Бессмертного полка?

Мы (наше рекламное агентство) делаем таблички для Бессмертного полка (они же штендеры, они же транспаранты – как только их не называют). Начиная с конца марта – а больше в апреле – нам несут старые фотографии, пишут фамилии, звания и рассказывают истории: где воевали, кто выжил, кто пропал без вести, погиб...

И мы не разгибая спины весь апрель и потом вплоть до 8 мая включительно делаем эти таблички. Дизайнер пытается вытянуть все, что можно, из старых, иногда потрескавшихся и выцветших фотографий, высылает их на согласование заказавшему штендер клиенту. Потом печатаем, монтажники режут пластик, крепят съемную ручку и наклеивают самоклеящуюся пленку с фотографией и эмблемой Бессмертного полка – журавль, летящий в вечность. Монтажники не справляются с потоком заказов, и я, руководитель агентства, тоже встаю делать таблички. А что – у меня тоже два деда воевали. Нет их, правда, уже… Клеишь очередную фотографию – и снова пять минут размышлений над неизвестной тебе ранее судьбой. Вот солдат погиб под Сталинградом. О чем думал он в окопе, перед тем как пуля его нашла? Вот семейная пара – оба погибли в 1942-м, потомкам осталась их совместная фотография уже военного времени: оба в форме, молодые, красивые. Бравый усатый майор, разведчик. Наверное, по нему сохла половина всех сестричек в медсанбате. Вот ветеран – всю войну прошел, до Берлина дошел. И чуть-чуть не дожил до 72-й годовщины Победы. Светлая память… Светлая память всем им. И искренняя благодарность за завоеванную для всех нас Победу, добытую такой ценой. С Днем Победы вас!