Столица Приморья встречает Победу

Полный перечень и адреса праздничных мероприятий

Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, полным ходом идут во всех районах города, включая островные территории, сообщает пресс-служба мэрии. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города принять в них участие.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

До 15 мая – выставка детских художественных работ «Победа в сердце каждого живет» (мониторы в салонах городского общественного транспорта).

До 19 мая – конкурс рисунков «Звенит Победой май цветущий» в детско-юношеском центре «Творчество» (ул. Суханова, 6б).

До 31 мая – выставка детских рисунков «Благодарим за Победу» (отделение муниципального МФЦ на ул. Невельского, 13).

3 мая в 14.00 – конкурс чтецов «Дорогами Победы» в школе № 77 (ул. Каплунова, 12).

4 мая в 12.00 – исторический час «Майор привез мальчишку на лафете…» по поэме Симонова «Сын артиллериста» в библиотеке им. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8).

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

До 30 июня – выставка детских рисунков «Пусть будет мирным небо над землей, цветут сады и ярко солнце светит» в здании районного АТУ (ул. Калинина, 116).

До 30 июня – фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» в здании администрации пос. Попова (ул. Подгорная, 23).

До 5 мая – конкурс среди школьников на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Великой Отечественной войны в детском клубе «Орленок» (ул. Сахалинская, 57).

До 8 мая – конкурс рисунков «Салют, Победа!» в детском клубе им. Борисенко (ул. Монтажная, 7).

3 мая в 14.00 – литературно-музыкальный конкурс «Воспевая в песнях и стихах, чтобы не забыли поколенья» в школе № 54 (ул. Пацаева, 2).

4 мая в 14.00 – праздничная программа «Победный май» в центре развития творчества детей и юношества Владивостока (ул. Черемуховая, 20).

4 мая в 15.00 – выставка детских рисунков «Защитникам Родины» в детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, 36а).

5 мая в 11.00 – праздничная программа «О героях былых времен» в детском клубе «Ровесник» (ул. Полярная, 7).

5 мая в 11.30 – урок патриотизма «Уроки мужества – уроки жизни» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281).

5 мая в 13.30 – патриотический час «Великому народу – Великую Победу» в библиотеке им. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21).

5 мая в 15.00 – праздничная встреча «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» в детском клубе «Космонавт» (ул. Волкова, 1а).

5 мая в 15.00 – городские соревнования (спарринг) по боксу среди школьников в ДЮСШ бокса «Надежды ринга» (ул. Нестерова, 3).

5 мая в 16.00 – выставка-конкурс детского рисунка «Поклонимся великим тем годам» в центре развития творчества детей и юношества (ул. Черемуховая, 20).

5 мая в 16.00 – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в детской музыкальной школе № 2 (ул. Борисенко, 18).

6 мая в 9.00 – турнир по кудо в ДЮСШ «Бастион» (ул. Никифорова, 43).

6 мая в 13.00 – праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орленок» (ул. Сахалинская, 57).

10 мая в 13.00 – литературный час «Война вошла в мальчишество мое» в библиотеке № 14 (ул. Полярная, 7).

10 мая в 16.00 – вечер памяти «Война вошла в мальчишество мое» в детском клубе «Ровесник» (ул. Полярная, 7).

16 мая в 14.00 – туристическая игра «Фронтовые этапы» в школе № 59 (ул. Терешковой, 25).

ПЕРВОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

До 15 мая – выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам» в детском клубе «Первореченец» (ул. Днепровская, 30).

До 20 мая – выставка детских рисунков «Навечно в памяти народной» в здании районного АТУ (ул. Ильичева, 15).

До 30 мая – выставка художественных работ «Спасибо деду за Победу» в детской школе искусств № 8 им. Воробьева (ул. Жигура, 44).

3 мая в 13.00 – лекция «Судьбы и жизни повороты» в центральной библиотеке им. Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48).

4 мая в 14.00 – литературно-музыкальная программа «Нам 41-й не забыть. Нам 45-й славить» в школе № 52 (ул. Овчинникова, 34).

5 мая в 12.00 – народные гулянья «Майский вальс» – танцплощадка в ритме 40–50-х, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!», угощение солдатской кашей на открытой концертной площадке в сквере Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а).

5 мая в 12.30 – праздничный концерт «Нам не забыть о той войне» в детской школе искусств № 8 им. Воробьева (ул. Жигура, 44).

5 мая в 15.00 – праздничный концерт «Вам сегодня поем мы славу» в детской школе искусств № 3 (ул. Волховская, 15).

6 мая в 15.00 – народные гулянья «Победный май» – выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей на открытой площадке у Дома молодежи (пр. 100 лет Владивостоку, 103).

8 мая в 15.00 – мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» – праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9).

9 мая в 11.00 – тематическое мероприятие «От героев былых времен…» – концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17).

9 мая в 14.00 – тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» – выставка техники и вооружений времен Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием районного АТУ (ул. Ильичева, 15).

13 мая в 14.00 – концертная программа «О доблестях, о подвигах, о славе…» в детском клубе «Юный техник» (ул. Тухачевского, 28).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

3 мая в 11.00 – акция «Дерево Победы» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а).

3 мая в 15.00 – праздничная программа «Это радость со слезами на глазах» в районном центре детского творчества (ул. Русская, 60).

4 мая в 12.00 – выставка рисунков «Подвигу жить в веках» в детской школе искусств № 6 (ул. Русская, 21).

5 мая в 11.00 – возложение цветов, праздничная концертная программа «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям поселка Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81).

5 мая в 11.00 – «Благодарим за подвиг!» – торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41).

6 мая в 14.00 – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а).

6 мая в 15.00 – праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а).

11 мая в 15.30 – музыкальное мероприятие «Песни Победы» в детском клубе им. Блюхера (пр. 100 лет Владивостоку, 137).

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

До 31 мая – выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» в здании районного АТУ (ул. Посьетская, 24).

До 10 мая – выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества «Салют, Победа!» в Доме детства и юношества им. Крыгина (ул. Морозова, 5).

3 мая в 10.00 – урок мужества «Треугольное письмо» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19).

3 мая в 10.30 – час истории «Не гаснет памяти огонь» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21).

4 мая в 12.00 – праздничное мероприятие «И пусть поколения помнят» в гидрометеорологическом колледже (ул. Октябрьская, 13).

4 мая в 16.00 – патриотический час «И Отчизна гордится по праву» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19).

4–14 мая – выставка рисунков «Мы помним» в детской художественной школе № 1 (ул. Верхнепортовая, 40).

5 мая в 11.00 – конкурс рисунков «Салют, Победа!» в районном центре детского творчества (ул. Пологая, 30).

5 мая в 15.00 – праздничная программа «Никто не забыт, ничто не забыто» в Детско-юношеском центре им. Баневура (ул. Хабаровская, 9).

5 мая в 18.00 – праздничная программа «Любим, помним, чтим» в Доме детства и юношества им. Крыгина (ул. Морозова, 5).

6 мая в 13.30 – заседание клуба «Следопыт», концерт ансамбля авторской песни во Дворце детского творчества (Океанский пр., 43).

6 мая в 15.00 – праздничное мероприятие «Этот День Победы!» в школе № 49 (с. Береговое, ул. Школьная, 1).

11 мая в 15.00 – праздничный концерт «Наследники Победы» во Дворце детского творчества (Океанский пр., 43).