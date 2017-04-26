На «ч», да не черемша…

С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.

Во Владивостоке в апреле уже зарегистрировано несколько случаев отравления такой вот «поддельной черемшой», сообщила пресс-служба края. Причина – употребление салата, приготовленного в домашних условиях из дикоросов – предположительно из чемерицы, которая была принята за черемшу.

Когда отведавшие салатика почувствовали себя плохо и обратились к медикам, выяснилось, что «черемшу» они купили на одной из оптовых баз Владивостока. Поставляли дикоросы жители островов Попова и Русского. Предприниматели, которые продавали чемерицу вместо черемши, будут привлечены к административной ответственности.

Специалисты Роспотребнадзора призывают: не покупайте черемшу у неизвестных уличных торговцев, особенно если не можете точно определить, к какому роду принадлежат стебли растения на прилавке.

Напомним: чемерица (кукольник) является ядовитым растением. В его корнях содержится несколько алкалоидов, самый опасный из которых – протовератрин. Он способен угнетать центральную нервную систему, негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт и сосуды. Симптомы такого отравления очень неприятны, а последствия могут быть губительными для животного и человека.