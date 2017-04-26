Мир, труд, май и политические разногласия

Владивосток отметил Первомай. В последние годы доброй традицией и отличительной чертой этого праздника стало шествие горожан по Золотому мосту.

Пока по левой стороне моста шли в колоннах порядка 30 тысяч демонстрантов, правую половину проезжей части заполонили «неорганизованные» горожане, воспользовавшиеся возможностью сделать на закрытой в обычные дни для пешеходов проезжей части красивые снимки города, запечатлеть себя и демонстрацию. А затем примкнуть к колоннам. Правда, владивостокцы, для которых 1 Мая оказался рабочим днем, были несколько обескуражены: перекрытие улиц началось с 7 часов утра – добраться до работы привычным маршрутом не удалось.

Головная колонна была сформирована у южного пилона Золотого моста, благодаря чему музыка разносилась по всему Чуркину с раннего утра. Правда, в прошлом году желающих было заметно больше, тогда шеренги растянулись от северного пилона до перекрестка на Окатовой. Но, несмотря на то что многие участники демонстрации, по их собственному признанию, собрались на всеобщий Первомай в «добровольно-принудительном» порядке, все пребывали в приподнятом праздничном настроении. Демонстранты выделялись как могли: от штандартов и футболок с кепками до фигур из шаров, были даже «брендированные» собаки с логотипами на комбинезонах.

Первыми торжественным маршем прошли курсанты нахимовского училища, за ними – официальные лица, представлявшие краевые и городские власти. В праздничной демонстрации принял участие и.о. главы Владивостока Константин Межонов, который поздравил всех с праздником, пожелал собравшимся весеннего настроения, а нашему городу – большого будущего и процветания.

– День Весны и Труда – праздник с большой традицией. Настроение сегодня у всех великолепное, на лицах людей улыбки – все встречаются и общаются. Поздравляю всех с праздником! – лаконично закончил свою речь Константин Межонов.

Формирование колонн было тематическим: за общественными организациями шли медики и работники культуры, за ними – спортивные организации, включая фанатов хоккейного клуба «Адмирал», чьи барабаны перекликались с ритмами ударных Восточного института ДВФУ и маршами церемониального отряда барабанщиц Дальрыбвтуза.

Демонстрация длилась почти два часа, причем движение колонн, несмотря на усилия волонтеров муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр», было неравномерным. Многие участники останавливались у памятных мест всей коробкой, чтобы сделать снимок, а затем бегом догоняли ушедшие вперед колонны.

Завершился праздник на главной площади Владивостока, где жителей и гостей города ждали выступления творческих коллективов, мастер-классы по аквагриму, лотки с сувенирной продукцией и горячим чаем. Здесь же проводились различные конкурсы, спортивные игры и другие увеселительные мероприятия.

В следующем году демонстрацию возглавит мэр

С Праздником Весны и Труда поздравил горожан и глава Владивостока Игорь Пушкарев, сообщает РИА VladNews. Хоть мэр и отстранен временно от исполнения обязанностей (напомним, по решению московского Басманного суда), но он не забывает о столице Приморья и ее жителях (интервью с Игорем Пушкаревым читайте на стр. 4).

Поздравление главы города появилось 1 мая в 17.20 (по местному времени) на страницах Игоря Пушкарева в ВКонтакте и Facebook:

«Уважаемые жители Владивостока, от всей души примите поздравления с праздником Первого мая. Как бы ни менялось со временем его название, он остается светлым Праздником Весны и Труда, доброй традицией, объединяющей поколения, сближающей родных и близких. Наш город без преувеличения знаменит своими трудовыми подвигами. Вклад каждого из нас позволил Владивостоку стать одним из красивейших городов России. Сегодня горожане и гости города традиционно пройдут единой колонной по Золотому мосту. Я с радостью вспоминаю предыдущие шествия и очень сожалею, что не смогу быть рядом с вами в этот знаменательный день. Надеюсь, что в следующем году смогу возобновить традицию. Желаю всем здоровья, успехов, семейного благополучия и хорошего настроения. С праздником, дорогие друзья!»

Шел отряд по Ленинской…

Надо отметить, что если в последние годы Первомай во Владивостоке отмечался как большой общегородской праздник, то в этом году он получил солидный такой политический оттенок, словно возвращаясь к своим истоком – рабочим маевкам. По Светланской (а для кого-то по-прежнему – Ленинской) под красными знаменами прошла организованная колонна приморских коммунистов и их сторонников. Кстати, среди сторонников были не только члены приморского отделения КПРФ и ветераны, для которых Первомай еще и олицетворение всеобщего равенства и братства, но и молодежь. Последние с удовольствием несли плакаты с изображением некоторых краевых депутатов (есть подозрение, что многие даже не знают, чей лик у них был в руках) и надписью «жулик». Будут ли подавать народные избранники в суд на демонстрантов за их революционно-безбашенные транспаранты, пока неизвестно. Как, впрочем, и то, к чему приведут коммунистические требования отставки главы правительства РФ и губернатора Приморья.

Но революции в городе не случилось. Горожане и гости приморской столицы приветствовали с улыбкой все колонны – как под красным знаменем, так и под российским флагом. Потому как был чудесный солнечный день и всем хотелось мира и весны.