Красота неземная может быть и беспородной

Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.

Среди котов, нуждающихся в заботливых хозяевах, молодой кот Агат. Его нашли на улице с пробитой камнем головой, более месяца Агат находился на лечении в клинике, и хотя рана до сих пор не зажила до конца, кот уже готов отправиться в новую семью.

– На выставке будет 22 животных, которые ждут хозяев, это наши подопечные фонда, а также коты, находящиеся у опекунов, – поясняет Ксения Олейникова, руководитель фонда «Друг». – Во время выставки посетители смогут зарезервировать понравившееся животное, а на следующий день сотрудники фонда привезут питомца к ним домой.

Также на выставке будет работать пункт приема посылок для подопечных фонда. Животным необходимы корма, пеленки, шприцы разных размеров, медикаменты, которые хранятся без холодильника: антибиотики, например цефтриаксон, физраствор и раствор глюкозы, кошачьи антигельминтные препараты, препараты для иммунитета животных. Сотрудники фонда будут благодарны и за финансовую помощь.

В программе выставки – ринг взрослых котов и кошек, ринг котят. Для четырехлапых участников предусмотрены следующие номинации: «Самый пушистый хвост», «Самые длинные усы», «Сама милота», «Красота неземная» и другие.

– Мы проводим выставку для популяризации беспородных кошек и хотим показать таким образом, что они ничем не хуже породистых животных, – рассказывает Ксения Олейникова. – Если есть желание, с беспородным питомцем можно участвовать в выставках в классе домашних кошек.

Организаторы выставки приглашают всех желающих. «Кошачий марафон» пройдет в клубе «Винил» по адресу: ул. Алеутская, 11. Выставка будет работать с 10 до 18 часов.