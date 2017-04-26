В победном мае цветут сирени

Скоро зацветет сирень, наполняя воздух необыкновенным ароматом. В коллекции Ботанического сада-института ДВО РАН есть сорта этого удивительного декоративного растения, носящие особые названия, связанные с Великой Отечественной войной: Алексей Маресьев, Зоя Космодемьянская, Защитникам Бреста, Маршал Жуков. В крае в садах можно встретить и другие сирени, которые вызывают к себе трепетные чувства.

Еще в годы войны нашим прославленным селекционером Леонидом Колесниковым была заложена традиция посвящать создаваемые новинки сирени незабываемым тем годам, героям войны, легендарным командирам и, конечно же, Великой Победе. Ведь именно в мае наступает час торжества сирени – как отклик на радость и счастье мирной жизни.

Традиции русской селекционной школы в наши дни продолжает творческая группа «Русская сирень», которая родилась в начале 2000-х и поставила перед собой задачу создать новое поколение высоко декоративных, разнообразных, устойчивых сортов любимого многими растения. Об этом рассказала доктор сельскохозяйственных наук профессор Московской сельскохозяйственной академии (знаменитой Тимирязевки) Ольга Аладина, с которой повезло познакомиться во время недавней конференции, организованной Ассоциацией производителей посадочного материала.

– Рождение нового сорта сирени – длительный процесс. Лишь по-настоящему увлеченные люди способны не годы, а десятилетия своей жизни тратить на ежедневную рутинную работу: создание коллекций, подбор родительских пар, гибридизацию, получение сеянцев от искусственного и свободного опыления, разработку методов отбора на ранних этапах селекционного процесса и ускорения цветения, – пояснила Ольга Николаевна. – Самый долгожданный момент в нашей работе – отбор перспективных сеянцев. Тот, кто хоть однажды окунулся в море цветущей сирени, никогда этого не забудет. Но обычно из тысячи вступивших в цветение сеянцев можно отобрать не более трех процентов перспективных. На создание каждого сорта уходит, как правило, не менее десяти лет.

Можно только порадоваться, что коллективный труд группы селекционеров увенчался успехом: в 2011 году в Государственный реестр селекционных достижений были включены 13 новых сортов сирени. В настоящее время еще 62 готовятся к регистрации, более 50 проходят испытания. Многие из этих сиреней уже растут на местах воинской славы, у православных храмов и монастырей, по городам и весям нашей страны.

Выступление Ольги Николаевны на конференции в Москве было настолько эмоциональным и ярким, что никого не оставило равнодушным. Она представила такие сирени, как День Победы, Маршал Конев, Маршал Жуков и целый ряд других. К примеру, сорт День Победы отличается обильным цветением практически в течение всего мая. Цветки крупные, пурпурные. А когда отцветают, светлеют, становятся лилово-фиолетовыми с палевым оттенком, напоминая вылинявшее, выгоревшее в боях и долгих походах боевое знамя. Строгая, торжественная сирень – Ленинградская симфония. Лепестки у цветков правильной формы, едва заметная светлая кайма по их краю и загнутые кончики создают эффект переливчатости и мерцания. «Ленинградская» симфония – одно из величайших музыкальных произведений XX века, символ непокоренного города, непокоренного народа. В августе 1942-го под залпы артиллерийских орудий в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось ее первое исполнение. «Мы воскресли!» – говорили ленинградцы.

В подарок городу-герою были преподнесены также сорта Дорога жизни и Ладога.

В числе новинок сорта, посвященные любимым песням военных лет. Синенький скромный платочек, на первый взгляд, сирень тоже простенькая. Соцветия плотные, бутоны темно-лиловые, цветки некрупные, милые, немного выгорающие к концу цветения. Но яркие желтые тычинки на фоне голубых лепестков придают цветкам сходство с незабудками, что очень привлекательно. А помните историю легкого, казалось бы, незатейливого польского вальса «Синий платочек»? На Волховском фронте в тяжелейшие дни войны он превратился в ее лирический гимн, стал одним из символов Победы.

Есть, конечно же, и сорт Катюша с очень крупными, тяжелыми кистями и поникающими верхушками. Волнистые лепестки имеют переливчатую окраску и контрастируют с голубым центром цветка – очень оригинально!

Сорт Нормандия-Неман назван в честь французской истребительной авиационной эскадрильи, чья боевая слава облетела весь мир, и отличается нарядным открытым цветением. Привлекательная теплая лилово-фиолетовая окраска постепенно переходит в лиловую.

Больше всего именных сортов. Они связаны с судьбой маршалов Конева, Рокоссовского, Малиновского, Баграмяна и многих других, отдают дань уважения и благодарности этим людям, заставляют перелистать страницы их жизни, рассказать о них школьникам и молодежи.

– Хотелось бы, чтобы наши дачники и садоводы знали об этих сортах, по-особому относились к ним, разводили у себя на участках, – высказала свое мнение питомниковод Ольга Кустова из Партизанска. – Мы тоже очень любим сирени, разнообразим свою коллекцию, чтобы предложить приморцам новинки и сорта, которые оправдывают себя в условиях нашего климата, дарят радость своим нарядным цветением, возвещают миру о весне, поднимают настроение.

С нарядным и торжественным цветением сиреней! С наступающим Днем Победы!